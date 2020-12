26 ans plus tard, «All I want for Christmas is you» toujours populaire

Non seulement ce tube de 1994 de Mariah Carey revient au top des charts, mais «All I want for Christmas is you» est toujours autant repris, en piano nu chez Chilly Gonzales ou en créole chez Perle Lama.

C'est ce titre de 26 ans d'âge qui a été le plus streamé dans le monde ce week-end (plus de 12 millions de téléchargements samedi et dimanche) sur la plateforme Spotify. Et ce hit est au sommet du fameux baromètre américain Billboard, pic déjà atteint l'an dernier à la même époque. La diva américaine s'est d'ailleurs réjouie sur ses réseaux sociaux du «succès durable de cette chanson».

Qu'est-ce qui peut expliquer un tel retour au premier plan ? Une présence incontournable dans les playlists sur les plateformes à cause du mot «Christmas» ? La rediffusion inévitable à cette période de l'année du film «Love actually», avec Hugh Grant, dont une des scènes finales repose sur ce morceau ?

Sans doute, mais Chilly Gonzales, artiste érudit qui propose des ateliers musicaux pointus («Gonzervatory» en anglais, soit «Gonzervatoire»), a sa méthode pour voir se qui se cache sous le capot de refrains sur toutes les lèvres.

«Jouer (des chansons) au piano réduit la musique à sa version atomique (à un atome, ndlr), expliquait-il récemment à l'AFP. Certains morceaux ne passent pas le test, car on se rend compte que leur succès est lié à leur production (effets ajoutés en studio, ndlr) ou à la personnalité ou à la voix de la chanteuse, du chanteur». A contrario, «All I want...» passe l'épreuve avec brio et se retrouve - en version piano dénudée - sur son dernier album, sorti mi-novembre, «A very Chilly Christmas», ce qui se fait de mieux cette année au rayon album de Noël revisité.

La Martiniquaise Perle Lama - qui assura les premières parties de Corneille - vient de reprendre «All I want... « en créole («Pou Noël») et a aussi sa petite idée sur la longévité du néo-standard. «Il y a un côté nostalgique dans cette chanson, qui rappelle des temps heureux, explique la chanteuse à l'AFP. Et puis, avec le temps, les gens ont l'impression que cette chanson leur appartient. Avec ma version créole, elle appartient maintenant à tous les Caribéens, certains m'appellent même "Mariah Careybéenne" (rires)».

«Dans cette période difficile, avec la COVID-19, sortir cette chanson, c'est aussi dire qu'il faut s'autoriser à fêter Noël et sourire», poursuit celle qui sera en 2021 coach sportif/animatrice sur la chaîne TV Trace (Tropiques/Caraïbes).

Le message de la chanson, universel («Tout ce que je veux pour Noël c'est toi»), a déjà trouvé de nombreuses transpositions, comme quand des supporters de Joe Biden l'ont diffusée lors d'un rassemblement en novembre, une séquence d'ailleurs retwittée par Mariah Carey.

«All I want...» est devenue matière à reprises innombrables, enfournée à toutes les cuissons et même mise sur un grill punk par le groupe My Chemical Romance au début des années 2000. Mais au-delà des ré-interprétations en pagaille, le titre et sa chanteuse - ici co-autrice aux côtés de Walter Afanasieff, signature courue - ont aussi été dilués dans la pop culture. Ainsi, pour lancer le remix disco - et de Noël - d'une de ses nouvelles chansons, «Nous», Julien Doré s'est servi de l'accroche «All I want for Christmas is Nous» sur ses réseaux.

Et alors qu'ils viennent de lâcher un mini-album de chants de Noël, les grinçants Wriggles la citent également dans leur titre «George Michael» (décédé le 25 décembre 2016): «Je suis le plus grand fan de George Michael/Et le 25.12 moi je fais la gueule/Rien à Mariah Carey de votre fête de boomers/Je commémore la mort du plus grand des chanteurs».