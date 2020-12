Accord Canada/Royaume-Uni pour éviter les droits de douane

Le Canada et le Royaume-Uni ont signé un accord temporaire pour éviter l'augmentation des tarifs douaniers entre les deux pays qui aurait dû suivre la sortie des Britanniques de l'Union européenne début 2021, a annoncé mardi Ottawa.

Les deux pays avaient annoncé fin novembre avoir conclu un accord commercial post-Brexit provisoire reproduisant à partir du 1er janvier les termes de celui dont le Royaume-Uni bénéficiait en tant qu'État membre de l'UE.

Mais cet accord n'a pu être ratifié à temps par le Parlement canadien avant les vacances d'hiver, ce qui aurait dû entraîner une augmentation automatique des droits de douane entre les deux pays le 1er janvier.

L'entente temporaire permet aux tarifs douaniers entre les deux pays de rester à leurs niveaux actuels jusqu'à ce que le nouvel accord commercial soit adopté au Parlement, explique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Avec cet accord provisoire, «le gouvernement du Canada s’assure que les entreprises et les importateurs peuvent facilement poursuivre leurs activités commerciales, tout en leur évitant des formalités administratives supplémentaires», indique le communiqué. «Ces mesures permettront de veiller à la stabilité et à la certitude en matière de commerce, et ce, des deux côtés de l’Atlantique».

Le commerce bilatéral de marchandises avec le Royaume-Uni valait 29 milliards de dollars en 2019, selon les chiffres officiels du gouvernement. Le Royaume-Uni est le premier marché d'exportation de marchandises du Canada en Europe.