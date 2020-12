Deux passagers ouvrent la porte d’un avion en mouvement

Deux passagers ont ouvert une porte de la cabine et activé la glissade pour quitter l’avion alors qu’il était en mouvement sur le tarmac de l’aéroport LaGuardia de New York, lundi.

Les deux Floridiens, Antonio Murdock, 31 ans, et Brianna Greco, 23 ans prenaient place à bord d’un vol de la compagnie Delta reliant New York à Atlanta, rapporte CNN.

Ils auraient entraîné avec eux, dans la descente de l’appareil, un gros chien, selon le New York Times.

Le duo est accusé d’intrusion criminelle au troisième degré, a confirmé à CNN Lenis Valens, la porte-parole de l’Administration portuaire de New York et du New Jersey.

Antonio Murdock est aussi accusé de méfait et d’acte dangereux et téméraire, a ajouté Mme Valens.

Le chien qui a été entraîné dans la descente de l’avion a été transporté dans un refuge de Brooklyn.

Après la sortie des deux Floridiens, l’avion a dû retourner à la porte d’embarquement et les passagers ont dû descendre, selon ce qu’a confirmé à CNN Morgan Durrant, un porte-parole de Delta.