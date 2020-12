Éclosion majeure au CHSLD Laurent-Bergevin: les syndiqués sont très inquiets

Les employés du CHSLD Laurent-Bergevin, à L'Île-Perrot, aux prises avec une importante éclosion de COVID-19 sont très inquiets, affirme le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

• À lire aussi: Trois quarts des résidents infectés par la COVID-19 dans un CHSLD

La section locale 3247 du SCFP dit sonner l’alarme depuis deux semaines au sujet de la situation qui se dégrade dans cet établissement.

«En date d'aujourd'hui, on dénombre près de 50 patient.e.s atteints sur 73 résident.e.s – dont trois qui sont décédés – et plus d'une trentaine d'employé.e.s contaminés, et ces chiffres continuent d'augmenter», a déploré le syndicat dans un communiqué publié mardi.

Le SCFP soupçonne qu’une contamination par aérosol pourrait être à l’origine de l’éclosion.

«L'employeur a été interpellé à maintes reprises et une demande d'intervention a été faite à la CNESST pour faire la lumière sur la source de cette éclosion, notamment par une vérification exhaustive du système de ventilation du CHSLD, a affirmé Simon Beaulieu, président du SCFP 3247. Nous avons aussi demandé que des masques N95 soient fournis aux employé.e.s qui doivent travailler dans ces zones rouges.»

M. Beaulieu dit faire référence à une première zone rouge au CHSLD Laurent-Bergevin à laquelle a été ajoutée une seconde zone rouge en raison de l’augmentation du nombre de cas. La première est munie d’un système de ventilation permettant de limiter la propagation de contaminants dans les zones adjacentes, a-t-il mentionné, alors que la seconde n’en a pas.

«Les salarié.es sont inquiets pour leur santé et pour celle des résident.e.s, et on les comprend», a déclaré le président du syndicat.