EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN 19H34

PLANÉTAIRE

Cas: 77 908 804

Morts: 1 714 454

Rétablis: 43 923 362

ÉTATS-UNIS

Cas: 18 190 773

Morts: 322 208

CANADA

Québec: 181 276 cas (7794 décès)

Ontario: 158 053 cas (4167 décès)

Alberta: 91 459 cas (860 décès)

Colombie-Britannique: 47 067 cas (765 décès)

Manitoba: 23 025 cas (572 décès)

Saskatchewan: 13 761 cas (122 décès)

Nouvelle-Écosse: 1449 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 578 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 382 cas (4 décès)

Nunavut: 262 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 90 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 517 498 (14 360 décès)

NOUVELLES

19h15 | Vaccins au Centre-du-Québec: les travailleurs d'abord

La fébrilité régnait au centre communautaire de Drummondville-Sud, mardi matin, où des travailleurs de la santé recevaient une dose du vaccin contre la COVID-19, les premières administrées au Centre-du-Québec.

18h37 | Deux proches du pape François positifs à la COVID-19

Deux cardinaux faisant partie de la garde rapprochée du pape François, un Polonais et un Italien, ont contracté la COVID-19, suscitant de nouveau des interrogations la protection du pape, âgé de 84 ans et qui porte rarement le masque.

18h29 | Le combat contre la deuxième vague aux soins intensifs du CHUM

Le personnel soignant du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a beaucoup appris sur le traitement de la COVID-19 au fil des derniers mois.

18h18 | Montréal-Trudeau: une quarantaine de vols avec des cas de COVID en décembre

Des données publiques du fédéral faisant état des vols intérieurs et internationaux où un cas de COVID a été confirmé montrent que près d'une quarantaine de vols ayant un lien avec Montréal avaient à son bord un cas positif, et ce, seulement depuis début décembre.

16h42 | COVID-19: le vaccin est arrivé au Saguenay

Le vaccin de Pfizer contre la COVID-19 est arrivé tôt ce matin au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Photo courtoisie CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean

16h35 | L'Océanic était prêt à aider la LHJMQ et ses joueurs

Rimouski sera l'une des villes-bulles qui accueilleront des matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) après les Fêtes et l’organisation de l’Océanic n’a pas hésité à offrir son aide.

16h05 | Déplacements conditionnels au vaccin: un projet de loi crée la polémique

La possibilité que certains déplacements deviennent conditionnels à la vaccination en France, évoquée dans un récent projet de loi, a suscité mardi des réactions enflammées de l'opposition qui redoute une restriction des libertés, au point que le gouvernement a renvoyé le texte à plus tard.

15h41 | Éclosion majeure au CHSLD Laurent-Bergevin: les syndiqués sont très inquiets

Les employés du CHSLD Laurent-Bergevin, à L'Île-Perrot, aux prises avec une importante éclosion de COVID-19 sont très inquiets, affirme le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

14h47 | Le Zoo de Granby en demande pour le temps des Fêtes

Une semaine après avoir appris qu’il avait l’autorisation de la santé publique pour ouvrir ses portes du 26 décembre au 10 janvier, le Zoo de Granby constate une forte demande pour le temps des Fêtes.

14h14 | La France autorise des retours du Royaume-Uni

La France autorise à partir de mercredi, sous réserve de test négatif au nouveau variant de la COVID, le retour du Royaume-Uni des Français et des personnes qui résident en France ou dans l'espace européen ou «doivent effectuer des déplacements indispensables», ont annoncé mardi les services du premier ministre.

AFP

14h03 | La campagne de vaccination commence cette semaine à Laval

La campagne de vaccination contre la COVID-19 commence cette semaine à Laval et les autorités de la santé locales sont à la recherche de personnel qualifié pour les aider.

13h00 | Des mesures «très sévères» pour les voyageurs

Des mesures «très sévères» seront mises en place pour s’assurer que les voyageurs qui sont allés dans le Sud respecteront une quarantaine à leur retour, soutient François Legault.

12h45 | Les politiciens vaccinés en premier? La question fait débat aux États-Unis

Devant les caméras, en direct sur les réseaux sociaux... les élus et responsables politiques américains se font vacciner en public contre la COVID-19 pour montrer l'exemple. Mais est-il justifié qu'ils soient prioritaires ?

11h32 | Le Dr Anthony Fauci vacciné contre la COVID-19

L’immunologue américain Anthony Fauci, figure très respectée aux États-Unis et nommé conseiller sur la COVID-19 par le futur président Joe Biden après avoir déjà été membre de la cellule de crise de Donald Trump, a été vacciné mardi contre le coronavirus.

11h00 | Nouveau sommet de cas au Québec

Le Québec rapporte 2183 cas supplémentaires et 28 décès, portant le total à 181 276 personnes infectées et 7794 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 2108 infections et 30 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 DÉCEMBRE 2020

- 181 276 personnes infectées (+2183)

- 7794 décès (+28)

- 1055 personnes hospitalisées (+7)

- 146 personnes aux soins intensifs (-9)

- 154 673 personnes sont désormais rétablies.

- Les prélèvements réalisés le 20 décembre s’élèvent à 26 130, pour un total de 4 612 006

- 437 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 52739

8h58 | L'Irlande réinstaure un confinement aménagé à partir de Noël

L'Irlande va instaurer un troisième confinement pour lutter contre la croissance «extraordinaire» du nouveau coronavirus, avec néanmoins certains assouplissements et des exceptions pour les fêtes de Noël, a annoncé mardi le premier ministre Micheal Martin.

AFP

8h16 | «Une bande de covidiots sur les plages»

Les autorités sanitaires déconseillent les voyages non essentiels en cette période de pandémie. Pourtant, des milliers de Québécois s'envolent quand même pour le Sud en cette période des Fêtes. Vendredi dernier, quelque 12 000 voyageurs étaient attendus à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Joël Lemay / Agence QMI

8h14 | Vaccin COVID-19: les campagnes sont lancées, des questions restent posées

Avec le feu vert accordé par les autorités sanitaires européennes, les campagnes de vaccination vont pouvoir commencer dès dimanche en Europe continentale, après l'Angleterre et les États-Unis. Un an seulement après l'apparition de la COVID-19, son antidote est disponible, mais des questions demeurent.

6h37 | Nouvelle variante britannique du virus: couvre-feu à Bombay

L'État indien de Maharashtra a imposé des couvre-feux dans ses villes, dont Bombay, ville de 12,5 millions d'habitants, comme mesure de précaution face à la nouvelle variante du virus en provenance du Royaume-Uni, ont annoncé les autorités.

AFP

6h25 | Londres tente de trouver une solution pour la reprise du trafic

Menacé de pénuries, le Royaume-Uni s'efforçait mardi de trouver une sortie de crise avec la France pour permettre une reprise du trafic transmanche de marchandises, interrompu face à la propagation d'une variante potentiellement plus contagieuse du nouveau coronavirus.

6h19 | Trois quarts des résidents infectés par la COVID-19 dans un CHSLD

Un CHSLD de la Montérégie-Ouest est aux prises avec une éclosion qui s’est répandue comme une traînée de poudre en contaminant près des trois quarts des résidents et près d’une trentaine d’employés.

Photo Chantal Poirier

6h17 | Deux cardinaux dans l'entourage du pape positifs au coronavirus

Deux cardinaux faisant partie de la garde rapprochée du pape François, un Polonais et un Italien, ont contracté le coronavirus, suscitant de nouveau des interrogations sur un souverain pontife se protégeant rarement avec un masque.

AFP

5h59 | L'Irak signe un accord préliminaire pour l'achat de vaccins Pfizer-BioNTech

L'Irak a signé un accord préliminaire pour recevoir en début d'année prochaine 1,5 million de doses du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech contre le nouveau coronavirus, a indiqué le ministère de la Santé.

5h50 | Variante du virus: l'OMS Europe va réunir ses membres pour discuter de la stratégie

La branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) va réunir ses membres pour discuter des stratégies à mener face à la nouvelle variante du coronavirus, a annoncé mardi son directeur régional.

AFP

5h47 | BioNTech capable de fournir un nouveau vaccin «en six semaines» en cas de mutation du virus

Le laboratoire allemand BioNTech, à l'origine avec Pfizer du premier vaccin contre la COVID-19 autorisé au monde, est capable de fournir un nouveau vaccin «en six semaines» en cas de mutation du virus comme celle détectée au Royaume-Uni, a déclaré son codirigeant, Ugur Sahin, mardi.

5h28 | Ces articles que les Québécois se sont arrachés en 2020

La pandémie a bouleversé la vie des Québécois, que ce soit au travail, à l’école ou en faisant leurs courses.

Photo d'archives Jean-François Racine

5h17 | Père Noël Arruda en visite pour distribuer ses cadeaux

Le directeur de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a été vu la fin de semaine dernière à Montréal déguisé en père Noël.

Photo courtoisie

5h06 | 1 Canadien sur 3 a eu peur de mourir

Plus d’une personne sur trois qui a contracté la COVID-19 a eu peur d’en mourir, y compris les jeunes dans la force de l’âge, selon un sondage qui révèle à quel point la maladie « cogne dur ».

Photo Adobe Stock

5h03 | Rongé par la culpabilité, il commet l'irréparable

Une septuagénaire dont le fils, préposé aux bénéficiaires, s’est enlevé la vie après lui avoir vraisemblablement transmis la COVID-19 souhaite partager son histoire pour alléger la culpabilité de ceux qui ont infecté un proche sans le vouloir.

Photo Agence QMI, Marc DesRosiers

4h34 | La Suède n'a pas changé de stratégie face à la COVID-19

La Suède n'a pas changé de stratégie face au coronavirus en dépit du durcissement des recommandations et restrictions face au bilan de plus en plus lourd de la deuxième vague, a affirmé mardi son premier ministre.

3h16 | Premier cas de transmission locale du coronavirus depuis avril

Taïwan a recensé mardi son premier cas de transmission locale du coronavirus depuis avril, ce qui met fin à 253 jours sans contamination et constitue un revers pour une île érigée jusqu'alors en exemple.