Des mesures «très sévères» pour les voyageurs

Inquiet des rassemblements illégaux et du retour des vacanciers, François Legault s'est entouré des autres chefs de partis mardi, dans une opération sans précédent.

Qualifiée de «trêve du temps des Fêtes» par le premier ministre, cette conférence de presse des chefs des quatre partis politiques, alors que le Québec enregistrait une hausse record des cas de COVID-19, était une première. L'historien retraité de l'Assemblée nationale Jocelyn St-Pierre ne peut signaler de précédent où les chefs de tous les partis s'adressaient ainsi d'une même voix à la population.

«On aura l’occasion en 2021 de recommencer, sûrement, les débats. Mais c’est important qu’on soit ensemble, qu’on soit unis, pour carrément sauver notre réseau de la santé», a dit François Legault d’entrée de jeu.

Le printemps dernier, au moment de la mise sur pause des travaux parlementaires, M. Legault avait accepté de répondre à quelques questions dans un impromptu de presse aux côtés des autres représentants de chaque parti, dont deux occupaient un intérim, à la sortie d'une rencontre.

Alors que les Québécois partent graduellement en vacances, les hôpitaux sont sous tension plus que jamais depuis le début de la pandémie de COVID-19. Quelque 7000 employés sont en congé de maladie dans le réseau de la santé. Mardi, 1055 personnes étaient hospitalisées, et le sommet de 2183 nouvelles infections confirmées laisse présager une courbe à la hausse dans les prochains jours.

Le premier ministre Legault et les autres chefs avaient donc un message pour ceux qui songeraient à se réunir pour célébrer Noël et le jour de l’An. «Je voudrais être bien clair avec les Québécois: ce n’est pas le temps de trouver un truc pour ne pas se faire pogner, c’est le temps d’être responsables, dit-il. L’idée, c’est d’aider nos infirmières. L’idée, c’est de ne pas engorger encore plus nos hôpitaux, qui sont à la limite, et éviter qu’on soit obligés de reporter encore plus de chirurgies.»

Piña colada et coronavirus

Québec a déjà fermé les restaurants, les bars, les écoles et, bientôt, les magasins non essentiels, mais François Legault s’inquiète de voir des Québécois partir dans le Sud pendant le congé des Fêtes.

«Aller dans un tout-inclus à Punta Cana ou Cancún avec des buffets et des gens qui sont près les uns des autres, ce n’est sûrement pas souhaitable», illustre le premier ministre.

M. Legault rappelle que les voyageurs de retour de la semaine de relâche, au début du mois de mars, ont contribué à importer le virus au Québec. «On ne voudrait pas que ça se répète», dit-il.

Cette perspective effraie également la présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec. La hausse récente du nombre d’infections, les inévitables rassemblements clandestins et le retour de voyageurs n’annoncent rien de bon. «Je suis vraiment inquiète pour les prochaines semaines et pour le mois de janvier», dit la Dre Judy Morris.

Quarantaine au retour

À Québec, on assure que les discussions se poursuivent avec Ottawa afin que les voyageurs s’isolent pendant 14 jours, comme prévu. Alors que son homologue ontarien Doug Ford s’était dit prêt, la veille, à faire passer des tests de dépistage rapide dans les aéroports – de juridiction fédérale –, M. Legault s’est montré plus prudent mardi.

«Ce qu’on est en train de faire, avec le gouvernement fédéral, c’est de s’assurer qu’il a y a des mesures en place très strictes, au retour des passagers, pour que les quarantaines soient respectées», assure-t-il.

Québec pourrait notamment fournir du personnel supplémentaire pour assurer le suivi auprès des passagers revenus à la maison. Comme en Ontario, M. Legault est ouvert à l’idée de rendre des hôtels disponibles pour que les voyageurs s’y placent en quarantaine.

Le ministre fédéral la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, assure pour sa part que «depuis le mois de mars, le Canada a imposé les restrictions parmi les plus strictes au monde aux frontières». Ainsi, «279 agents de santé sont déployés aux points d’entrées internationaux du Canada», fait-il remarquer.

Ottawa n’envisage toutefois pas d’implanter des tests rapides obligatoires dans les aéroports, comme le demande Doug Ford.

Pour le sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, l’équivalent du Dr Horacio Arruda au Québec, l’importation de nouveaux cas représente moins de 2% des infections au pays. «Le grand problème, c’est la transmission communautaire, pas l’importation de cas», dit le Dr Howard Njoo.

– Avec la collaboration d'Anne-Caroline Desplanques