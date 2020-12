Le prince Harry et Meghan Markle s'engagent contre la faim dans le monde

Le prince Harry et Meghan Markle s'associent à une association caritative qui fournit des repas gratuits dans le monde.

Le couple a annoncé que le premier projet philanthropique de leur fondation «Archewell» consistera à financer quatre centres de secours communautaires pour «World Central Kitchen», une organisation dirigée par le chef José Andrès qui fournit des repas à la suite de catastrophes naturelles.

Les quatre bâtiments seront des structures permanentes conçues pour être ouvertes rapidement en cas de situations d'urgence et pourront également servir d'écoles, de cliniques ou de centres communautaires si nécessaire.

«La santé de nos communautés dépend de notre capacité à nous relier à notre humanité commune. Lorsque nous pensons au chef Andrès et à son incroyable équipe de World Central Kitchen, cela nous rappelle que, même pendant une année de difficultés inimaginables, il y a tant de gens extraordinaires qui sont prêts – et qui travaillent sans relâche – à se soutenir les uns les autres. World Central Kitchen nous inspire par la compassion en actes», ont déclaré le duc et la duchesse de Sussex dans un communiqué.

Jose Andrès est ravi d'avoir le couple à bord pour aider son projet.

«Nous croyons au pouvoir de guérison de la nourriture, et nous aimons dire que partout où il y a un combat pour que les gens affamés puissent manger, nous serons là, a-t-il affirmé. J'ai appris à bien les connaître tous les deux, et je crois que leurs valeurs sont directement en accord avec ce que nous défendons à World Central Kitchen.»

Chacun des centres sera situé dans des zones «touchées de manière disproportionnée par la faim et les défis du système alimentaire».

Le premier sera construit sur l'île caribéenne de la Dominique et devrait ouvrir au début de l'année prochaine. Le deuxième sera à Porto Rico, l’emplacement des deux autres sites n'ayant pas encore été annoncé.

Bien qu'il n'ait pas été révélé combien le prince Harry et Megan Markle mettront à disposition de ces centres, le PDG de World Central Kitchen, Nate Mook, a déclaré à Bloomberg que chacun d'entre eux nécessiterait un investissement initial d'au moins 50 000 dollars pour démarrer.

L'organisation a distribué 50 millions de repas dans 17 pays depuis son lancement en 2010.