Le Zoo de Granby en demande pour le temps des Fêtes

Le Zoo de Granby, l’un des rares endroits publics qui demeureront ouverts après Noël, constate une forte demande de réservations pour le temps des Fêtes.

Le Zoo a obtenu l’autorisation de la santé publique, la semaine dernière, pour ouvrir ses portes du 26 décembre au 10 janvier.

Le directeur général, Paul Gosselin, est soulagé de pouvoir accueillir des visiteurs, pendant deux semaines, comme à l’habitude. L’établissement était fermé depuis novembre, moment où la région de l’Estrie est passée en zone rouge.

«Ça donne une soupape à la population durant le temps des Fêtes pour leur permettre de venir marcher en toute sécurité au zoo, a dit Paul Gosselin au téléphone. [...] Jusqu’à maintenant, la réaction des gens est très positive. Ils doivent réserver sur le web et les places s’envolent rapidement. On voit les chiffres monter et c’est le fun à voir.»

Offre différente

Pour respecter les consignes sanitaires, l’établissement a dû apporter quelques modifications. Seuls les pavillons extérieurs seront accessibles. Les gens qui voudront se rendre à l’intérieur pour se réchauffer pourront cependant le faire en portant un masque.

Des animaux des continents de l’Asie et de l’Océanie seront accessibles, mais ce ne sera pas le cas pour les espèces de l’Afrique du Sud.

«Dans les dernières années, on avait construit de nouveaux pavillons pour favoriser des contacts de proximité avec les hippopotames, les rhinocéros et les lions. Par contre, en raison de la directive de la santé publique qui ne nous permet pas d’ouvrir ces sections, on ne peut pas y accéder. Tous les animaux exotiques qui doivent être dans une température plus chaude, on ne peut donc pas aller les voir», a indiqué Paul Gosselin.

Le principal intéressé avait perdu espoir de voir le zoo ouvrir pour Noël, après avoir vu les refus encaissés à répétition par le Jardin botanique de Montréal. Celui-ci a finalement obtenu le feu vert de la santé publique.

«Ç’a été une sacrée bonne nouvelle, a lancé Paul Gosselin. [...] Les employés savaient ce que ça voulait dire pour le zoo. Ça fait des mois qu’on travaille fort pour le garder à flot.»

L’ouverture permettra à l’organisme sans but lucratif (OSBL) de profiter de recettes importantes pour couvrir ses frais.

«C’est sûr que pour un OSBL comme le nôtre, ces revenus additionnels feront une grosse différence, a mentionné le directeur général. Comme je le dis toujours, pandémie ou non, on doit effectuer des réparations, nourrir les animaux, les sortir et s’en occuper. On met déjà tout en place et c’est agréable de pouvoir offrir ça à la population l’hiver.»

Le prix d’entrée a été revu à la baisse. Il est désormais de 9,99 $ pour un accès d’une journée pour une personne âgée de plus de 3 ans. Auparavant, un adulte pouvait débourser plus de 20 $ pour accéder au zoo.