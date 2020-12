Les citoyens du Bas-Saint-Laurent n'ont pas envie de dénoncer leurs voisins

Bien qu'il soit primordial de respecter les mesures sanitaires pendant la période des Fêtes, au Bas-Saint-Laurent, où certaines communautés sont tissées serrées, la dénonciation ne semble pas être une option.

Mardi, la plupart des citoyens rencontrés par TVA Nouvelles ne semblaient pas enclins à dénoncer.

«Pas du tout, moi je ne dénoncerai pas mes voisins!», «je ne penserais pas dénoncer, ça dépend c'est qui et si je les connais», «honnêtement, je n'aurais pas envie que ça me passe sur le dos non plus» ou encore «jamais, jamais je ne vais dénoncer»; voilà quelques exemples de réponses qu'ont donnés des citoyens rencontrés par TVA Nouvelles à Rimouski.

La variable du nombre de personnes réunies semblait toutefois faire hésiter certaines personnes interrogées par TVA Nouvelles. «S'ils sont nombreux, je crois que oui je dénoncerais», «si c'est exagéré je pense que oui j'appellerais, si c'est deux ou trois personnes par contre non», ont précisé des Rimouskois.

On se rappelle que la situation s'était dégradée dans la région, à la fin du mois de novembre, en partie en raison de rassemblements privés et de soirées dans les bars.

La santé publique en appelle à la responsabilisation

De son côté la santé publique du Bas-Saint-Laurent espère, en premier lieu, que la population sera responsable pendant la période des fêtes.

« C'est très délicat d'embarquer sur les sujets de la délation. Toutefois, il faut en appeler à la responsabilisation de chacun et dans la région, on a des collaborateurs de la Sûreté du Québec qui sont prêts au cas où l'on aurait des situations qui représenteraient un risque pour la santé des gens. Alors si c'est nécessaire, c'est nécessaire», a souligné le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc.

Malgré la volonté populaire, la Sûreté du Québec a indiqué, sans diffuser de données précises, que les autorités reçoivent des bel et bien appels en lien avec la COVID-19.