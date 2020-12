Mascouche: il encastre sa voiture dans une maison et se sauve

Un automobiliste a écopé d’une contravention de 200 $ plus les frais pour avoir encastré sa voiture dans une fenêtre du sous-sol d’une maison et s’être enfui après l’impact.

L’incident est survenu peu après 2 h dans la nuit de lundi à mardi à l’intersection des rues Gauthier et Le Gardeur à Mascouche, dans Lanaudière.

Pascal Girard/AGENCE QMI

«C’est une intersection en T. La vitesse n’était probablement pas adéquate, l’arrêt n’a pas été fait, le véhicule a continué tout droit», a expliqué le directeur par intérim de la police de Mascouche, André Pyton. Il a ajouté que la surface glacée de la chaussée par endroit pourrait aussi avoir joué un rôle dans cet accident.

La voiture est entrée en collision avec une partie du mur de brique avant de la maison et une fenêtre du sous-sol, et a été lourdement endommagée. Une des roues avant a atterri dans le sous-sol.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

Les dommages à la maison ne sont pas négligeables non plus. En plus du mur de brique et de la fenêtre qui ont souffert sous l’impact, une conduite d’eau à l’intérieur de la maison a été sectionnée.

Le directeur par intérim de la police a souligné que le conducteur, un homme de 43 ans, a quitté les lieux après l’accident, mais qu’il avait été rapidement localisé et conduit au poste. En raison de blessures aux mains et aux jambes, il a toutefois dû être envoyé à l’hôpital pour y être soigné.

Pascal Girard/AGENCE QMI

L'alcool ne serait pas un facteur expliquant cet accident.

«On a pensé que l’alcool aurait pu être en cause, mais ce n’est pas le cas», a indiqué le directeur par intérim Pyton, ajoutant par contre qu’en vertu du Code de la sécurité routière, l’automobiliste s’est vu remettre un constat d’infraction de 200 $ plus les frais, soit une facture d’environ 325 $.

Les occupants de la maison étaient sur place au moment de l’impact, mais personne n’a été blessé, a assuré le policier.