Perquisition de stupéfiants à Beauport, un homme arrêté

Un quinquagénaire a été arrêté par les policiers de Québec lors d’une saisie de stupéfiants dans un logement du boulevard Monseigneur-Gauthier, dans le secteur de Beauport à Québec, tôt mardi matin.

L’intervention du Module des crimes en réseaux du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a eu lieu dans le cadre d’une enquête qui dure depuis octobre dernier et qui a mené à cinq perquisitions jusqu’à présent, sur le territoire de Québec et Lévis.

Au total, plus de 45 lb de cannabis illicite, 400 grammes de haschich et 1000 comprimés de méthamphétamines ont été saisis lors de ces interventions, tout comme 7 000$ canadiens et 700$ américains.

Mardi, un homme dans la cinquantaine a été arrêté pour trafic de stupéfiants dans cette affaire, mais il s’agit de la deuxième arrestation en lien avec cette enquête. Le 3 décembre dernier, une femme dans la quarantaine a également été emmenée au poste de police pour possession et distribution de cannabis illégal.