Trois quarts des résidents infectés par la COVID-19 dans un CHSLD

Un CHSLD de la Montérégie-Ouest est aux prises avec une éclosion qui s’est répandue comme une traînée de poudre en contaminant près des trois quarts des résidents et près d’une trentaine d’employés.

En seulement deux semaines, le nombre de résidents infectés par la COVID-19 a considérablement augmenté au CHSLD Laurent-Bergevin, situé à L’Île-Perrot, en Montérégie Ouest.

Le 8 décembre, deux résidents sont déclarés positifs au coronavirus. En date du 20 décembre, on compte désormais 50 patients atteints sur 73 résidents, dont deux qui sont décédés, et 27 employés, indique par courriel le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Montérégie-Ouest.

Pour Nathalie Mayer, qui a son père de 80 ans et sa grand-mère de 98 ans dans le CHSLD, la situation est plus qu’inquiétante.

«La COVID est là-dedans partout! Il va y avoir des hospitalisations dans les prochains jours, on m’a déjà appelée pour que je donne mon autorisation à transférer mon père, qui est sous oxygène, si besoin. Ils sont au bord de la mort», affirme la femme de 50 ans, qui dit s’attendre à vivre des deuils dans les prochains jours.

Chantal Poirier / JdeM

«Je ne sens pas que la situation est bien gérée. Ils disent qu’ils ne manquent pas de personnel, mais ce n’est jamais les mêmes employés, c’est du personnel qui rentre et qui sort, et ce serait normal vu le nombre d’employés qui sont touchés», ajoute Mme Mayer.

Par courriel, le CISSS explique ne pas avoir d’informations concernant les raisons de l’éclosion ni ce qui a trait au manque ou au changement régulier de personnel.

Reconfiguration

Selon le CISSS, l’établissement a été reconfiguré afin de créer différentes zones permettant de protéger les résidents et de contenir l’éclosion. Les résidents positifs sont isolés dans une zone chaude avec du personnel dédié, et les employés positifs sont en confinement chez eux.

«Nous prenons cette éclosion très au sérieux. Il y a un comité d’éclosion qui se rencontre tous les jours et qui a le soutien de la [D]irection de santé publique régionale. Il y a 4 médecins sur place pour la prise en charge des usagers et la Protection et contrôle des infections est présente sur place pour s’assurer que les mesures sont appliquées», indique Jade St-Jean, relationniste média pour le CISSS.

Elle ajoute par ailleurs que des ressources en salubrité et en hygiène ont également été ajoutées. Des tests de dépistage aussi sont effectués toutes les 48h sur les résidents et toutes les 72h sur les employés de l’établissement.

Situation au Québec

En plus du CHSLD Laurent-Bergevin, qui est le 3e CHSLD le plus touché au Québec, dix autres établissements sont en situation critique au Québec, c’est-à-dire qui ont plus de 25% de leurs résidents infectés, selon les données du ministère de la Santé.

C’est à Montréal-Nord que l’on retrouve les deux centres d’habitation les plus touchés, soit le CHSDL Vigi Marie-Claret, avec près de 90% d’infections, et le Pavillon des Bâtisseurs, avec 73% de cas positifs confirmés.

Du côté des résidences privées pour aînés, 35 se trouvent en situation critique en date du 20 décembre.