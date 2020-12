Les autorités sanitaires déconseillent les voyages non essentiels en cette période de pandémie. Pourtant, des milliers de Québécois s'envolent quand même pour le Sud en cette période des Fêtes. Vendredi dernier, quelque 12 000 voyageurs étaient attendus à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Êtes-vous à l’aise de voir des Québécois partir en voyage?

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

La question, posée sur la page Facebook du Québec Matin, a suscité de nombreuses réactions. Et la plupart des réponses se ressemblent.

«Ils n’auraient pas dû avoir l’autorisation de voyager. Au retour ce sera comme après la semaine de relâche, soit une augmentation des cas de COVID-19!» -Sylvie

«Je vais en Floride depuis 20 ans, tous les hivers, et cette année je suis resté au Québec. J'y retournerai l'an prochain, ou dans une autre année. Ma santé est plus précieuse qu'un voyage au soleil. Me, myself and I est une expression anglaise qui caractérise bien ces gens qui ne pensent qu'à eux.» -Augustin

«Non, pas du tout, c’est un manque de respect envers autrui.» -Thérèse

«Une bande de covidiots sur les plages. Pas à l’aise avec ça.» -Natalie

«On devrait tous faire notre effort collectif pour qu’en 2021 nous puissions à nouveau se rencontrer.» -Nicole

«Non pas du tout! Comme quoi on a la preuve que l'on vit dans une société égoïste et non solidaire. Ces derniers ne pensent qu'à leur petite personne, me myself and I. À leur retour, ils seront responsables d'une autre éclosion.» -Sylvie

«Ils prennent des chances pour rien. Tout ça pour un coup de soleil? Et à leurs retours ils vont propager la COVID!» - Michel

«Je n’aurais jamais réouvert les aéroports, car il y a beaucoup de voyageurs qui arrivent aussi de partout!» -Stéphan