50 ans de surveillance sur les sentiers de motoneige pour la SQ

Le début de la saison de motoneige signifie aussi le retour dans les pistes enneigées des patrouilleurs de la Sûreté du Québec, qui célèbre en 2020 le 50e anniversaire de l'unité qui assure la surveillance du réseau de 33 000 kilomètres de sentiers.

Encore cet hiver, les patrouilleurs à motoneige de la SQ seront très présents dans toutes les régions du Québec. Chaque saison, ils interceptent plus de 25 000 motoneigistes, entre autres pour vérifier s'ils ont leurs droits d'accès aux sentiers et aussi pour s'assurer de la conformité de leurs bolides.

«L'alcool et la drogue sont encore des problématiques majeures. Dans les collisions mortelles, il y a une plus grande proportion à motoneige de gens qui avaient consommé qu'il y en a pour l'automobile. C'est un fléau», a affirmé Carl Soucy, coordonnateur récréotouristique à la Sûreté du Québec.

Officiellement, les premiers policiers à motoneige ont fait leur apparition dans les sentiers il y a 50 ans. «Les premiers patrouilleurs qui ont été formés, c'est en 1969-1970. À l'époque, il y avait seulement 24 motoneiges à la Sûreté du Québec pour l'ensemble de la province», a raconté M. Soucy en précisant que le corps policier en compte maintenant plus d'une centaine.

Si les photos d'époque de ce qui s'appelait alors la brigade des neiges de la Sûreté du Québec font sourire aujourd'hui, l'expertise policière, elle, n'a cessé de se développer au fil des années.

«Maintenant, il y a au-dessus de 300 patrouilleurs qui sont formés pour la patrouille à motoneige. Alors, oui, on est fier et la Sûreté continue à mettre l'accent dans la patrouille des sentiers de motoneige. Et ça va continuer, compte tenu que le sport est en constante évolution», a soutenu le coordonnateur de cette unité spécialisée.

En fait, la popularité de la motoneige est en croissance soutenue depuis 5 ans et cette saison ne fera pas exception. Les nouveaux adeptes seront encore nombreux dans les sentiers, d'où l'importance de la présence policière.

L'hiver dernier, 24 motoneigistes ont perdu la vie dans des accidents au Québec, un triste bilan qui se maintient malheureusement depuis plusieurs années.