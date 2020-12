Changement de garde à la tête de l'armée canadienne

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé, mardi, que le général Jonathan Vance, chef d'état-major des Forces armées canadiennes (FAC), sera remplacé par le vice-amiral Art McDonald, qui dirige présentement la Marine royale canadienne.

Ce changement de garde à la tête de l'armée est rendu nécessaire par le départ à la retraite du général Vance. Ce dernier avait annoncé, en juillet, qu'il comptait quitter ses fonctions d'ici la fin de l'année.

Propulsé à la tête de la marine en juin 2019, le vice-amiral, qui sera promu amiral lors de son entrée en fonction, s'est joint à la marine au début des années 1990, avant de servir sur plusieurs navires, pour finalement commander le NCSM Halifax.

«Le vice-amiral McDonald apporte avec lui des décennies d'expérience et de service», a vanté le premier ministre Justin Trudeau, en soulignant le fait que le militaire a déjà dirigé plusieurs missions humanitaires et de secours après des catastrophes, notamment en Haïti après le séisme de 2010 et en Colombie-Britannique lors des feux de forêt de 2017 et de 2018.

Cette expérience humanitaire arrive à point nommé, les FAC étant grandement impliquées dans la lutte contre la COVID-19 au pays. En plus de déploiements d'urgence dans des CHSLD du Québec et de l'Ontario au printemps, l'armée supervise, en ce moment, les opérations de déploiement des vaccins.

De plus, les militaires ont été appelés à intervenir régulièrement lors de catastrophes climatiques au pays dans les dernières années, que ce soit lors d'inondations ou de feux de forêt.

De plus, le ministre de la Défense Harjit Sajjan a souligné que le futur amiral poursuivra les efforts de modernisation des FAC, qui tentent de lutter contre le climat toxique empreint de violence sexuelle qui prévaut au sein des troupes et qui a été moult fois dénoncé lors des dernières années.

La passation de pouvoir se fera au cours de la semaine du 11 janvier. D'ici là, le général Vance demeurera à la tête des FAC.