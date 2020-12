COVID-19: des prix pour récompenser des initiatives municipales

Trois catégories spéciales COVID-19 ont été ajoutées dans le cadre de la 16e édition du mérite Ovation municipale pour récompenser des projets municipaux initiés face aux impacts de la pandémie.

Il s’agit de la gouvernance municipale en contexte de pandémie, l’aménagement et l’occupation du territoire et l’accompagnement des municipalités envers la population en contexte de crise sanitaire.

«Depuis le début de la pandémie, les gouvernements de proximité ont démontré, plus que jamais, leur capacité à faire preuve de créativité et à mettre en place des solutions innovantes visant à répondre aux problématiques engendrées par la crise sanitaire au sein de leur communauté», a indiqué dans un communiqué la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, mercredi.

«Il nous paraissait donc tout naturel de bonifier l'édition 2021 du mérite Ovation municipale afin de reconnaître et de valoriser de façon toute particulière les projets les plus novateurs mis en œuvre dans le contexte de la COVID-19», a ajouté Mme Roy.

Les initiatives lauréates seront dévoilées en mai 2021 à l’occasion des assises de l’UMQ.