Damien Robitaille en mode Noël hawaïen

Après «Wannabe», «Gangnam Style» et son plus grand succès, «Pump up the jam», Damien Robitaille se met en mode Noël hawaïen et reprend la chanson «Mele Kalikimaka».

Seul dans son studio de fortune, Damien interprète le succès de Robert Alex Anderson au ukulélé auquel il a pris soin d’attacher un maracas.

Avant de commencer son interprétation, il prend le temps de dédier la chanson à «Dominique Houde de Mont-Saint-Grégoire, qui a fait un généreux don à la Guignolé des médias».

Si le titre ne vous dit rien, sachez que vous l’avez sûrement entendu, chanté par Bing Crosby, dans le film «Le sapin a des boules».

Depuis le mois d’avril, l’artiste franco-ontarien a produit des dizaines de vidéos musicales qui lui ont permis de devenir une vedette sur les réseaux sociaux. Ses prestations ont été vues des millions de fois à travers le monde.