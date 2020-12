Des doses de vaccin arrivent dans un CHSLD de Lévis frappé de plein fouet par le virus

Le vaccin contre la COVID-19 a commencé à être distribué, mercredi matin, au CHSLD Paul-Gilbert, à Lévis, insufflant en même temps une bonne dose d’espoir dans ce milieu où le coronavirus a entraîné le décès de 14 aînés en un mois.

On dénombre 51 cas actifs parmi les résidents de ce centre d’hébergement, sans compter 43 travailleurs infectés en pleine période des Fêtes.

L’éclosion est «difficile sur le moral» des troupes et le vaccin était plus que bienvenu, confirme Valérie Roy, coordonnatrice clinico-administrative au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Photo Dominique Lelièvre

«C’est une lueur d’espoir. Notre objectif premier, c’est de protéger nos gens qui n’ont pas fait la maladie encore, alors, plus vite on va vacciner nos gens, plus on a de chance d’épargner des usagers, donc, ce matin, on est bien contents d’avoir cette opportunité», a-t-elle affirmé.

Près de 2000 doses reçues

Jeannine Baril, 73 ans, qui habite à cet endroit, est devenue, à 9h46, la première citoyenne de sa région à recevoir le vaccin développé conjointement par Pfizer et BioNTech.

L’immunisation des usagers a commencé sur les unités de soin, tandis que celle du personnel se mettra en branle jeudi.

Le CHSLD Paul-Gilbert et l’hôpital de Saint-Georges sont les seuls emplacements désignés pour la vaccination à l’heure actuelle. Chacun a reçu 975 doses lundi, ce qui permettra de vacciner près de 1000 personnes dans les prochains jours.

Photo Dominique Lelièvre

Des travailleurs de la santé affectés à d’autres CHSLD de la région pourront se déplacer à l’un ou l’autre de ces sites pour en bénéficier sur rendez-vous.

«En général, ce qu’on me rapporte au niveau de la prise de rendez-vous, c’est qu’il n’y a quand même pas beaucoup de travailleurs qui refusent. On me parle d’à peu près 20% qui refuseraient», a détaillé Julie Lambert, adjointe à la directrice régionale de santé publique.

Défi

Au plan opérationnel, l’éclosion majeure de coronavirus apporte un défi supplémentaire, car il faut «vraiment bien cibler les personnes qui sont vaccinées», selon Mme Lambert.

Photo Dominique Lelièvre

Même s’il n’y a pas vraiment de contre-indication pour la vaccination de personnes atteintes de COVID-19, elle n’est pas souhaitable pour éviter toute contamination vers les vaccinateurs.

De plus, certains symptômes bénins qui peuvent survenir après l’inoculation, comme de la fièvre, pourraient être confondus avec ceux du virus.

À terme, on veut toutefois vacciner tous les usagers et travailleurs qui le désirent, même s’ils ont déjà contracté le coronavirus. Ils pourront l’être une fois rétablis.

Une autre bonne nouvelle

Au CHSLD Paul-Gilbert, la vaccination débutait à peine quand l’autorisation, par Santé Canada, d’un deuxième vaccin contre la COVID-19 a été connue.

Le produit de Moderna sera plus facile à conserver et à déplacer. Toutefois, les modalités précises pour son transport, et les doses accordées à chaque région demeurent des questions ouvertes.

«C’est très encourageant et très enthousiasmant, parce qu’on sait que, probablement, avec ce vaccin-là, on va être capable d’aller dans nos milieux de vie» plus facilement, a souligné Mme Lambert.