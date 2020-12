La saga de l'eau contaminée est enfin terminée à Shannon

En refusant d’entendre la demande d’autorisation d’appel déposée par le gouvernement fédéral dans le dossier de l’eau contaminée à Shannon, la Cour suprême a tourné la page, mercredi, sur 20 ans d’histoire.

À quelques jours de Noël, en l’an 2000, Marie-Paule Spieser, celle qui deviendra l’un des porte-étendards de la cause du regroupement des citoyens, recevait par la poste une note de la municipalité.

Cette dernière informait ses citoyens que la nappe phréatique des puits privés des résidences situées majoritairement du côté sud-est de la rivière Jacques-Cartier était possiblement contaminée au TCE, un solvant longtemps utilisé sur la base militaire de Valcartier.

«Je me souviens encore que la lettre se terminait en nous disant que les bureaux de la municipalité allaient être fermés jusqu’au 4 janvier et on nous souhaitait Joyeux Noël! J’attendais des gens pour le réveillon et je ne savais pas quoi faire! Je n’avais aucune idée de ce que c’était le TCE», se souvient la dame qui s’est dite très heureuse que la Cour suprême ait refusé de rouvrir le débat.

«Vingt ans plus tard, je considère qu’on a gagné. On a fait tout ce qu’il fallait faire et tout ce qu’on pouvait faire et on est allé au bout de notre démarche», a-t-elle ajouté.

Le travail se poursuit

Si le dernier chapitre de cette saga judiciaire est maintenant fermé, Mme Spieser estime tout de même qu’il reste beaucoup de travail à accomplir.

«La prochaine année en sera une de bilan. Nous allons devoir retracer les membres, définir le groupe et les montants accordés à chacun...», a-t-elle ajouté en précisant que cette démarche devrait être moins stressante que les années passées devant les tribunaux.

«Ce sont de gros frais aussi qui ont été engagés... L’avocat qui a pris notre cause, Me Charles Veilleux, s’est donné corps et âme à notre cause... alors oui, aujourd’hui, j’estime qu’on a gagné», a-t-elle dit en terminant.

Dédommagement

Rappelons que le jugement de la Cour d’appel, étoffé sur près de 200 pages et prononcé en janvier 2020, devra maintenant être appliqué.

Il mentionne entre autres que les citoyens vivant dans la zone la plus fortement contaminée auront droit à un montant de 750$ par mois d’occupation et que certains pourraient obtenir jusqu’à 60 000$.

Chaque citoyen qui a subi des dommages moraux recevra également, en dommages punitifs, 250$ par mois d’occupation au cours de la période d’exposition de cinq ans.