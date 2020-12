Le temps des Fêtes est certainement inhabituel cette année. Pas de rassemblements, pas de déplacements, il faudra se réinventer.

Qu’avez-vous planifié pour le rendre spécial dans les circonstances? Voici quelques réponses recueillies sur la page Facebook du Québec Matin.

«On profite du temps off. On se repose pour la première fois de ma vie durant le temps des Fêtes. On fait beaucoup à manger et on regarde des films de Noël.» -Paul

«Pour le temps des Fêtes, on reste chez nous et on s'habille en mou.» -Denis

«On respecte les consignes, si la température le permet nous irons prendre des marches. Sinon on regardera des films de Noël et on passera du temps en bulle familiale.» -Johanne

«Je vais porter mes cadeaux jeudi à la porte de mes enfants et petits-enfants et on va tout déballer ça sur vidéo Messenger le soir du réveillon. Je leur ai joué un tour, aucun nom sur les cadeaux et seulement des numéros.» - Francine

«Je planifie d'aller donner des repas aux itinérants et j'ai une pensée pour tous les gens seuls qui seront oubliés a Noël.» -Sylvie

«Je suis de Chambly, et je vais me vêtir en habit du père Noël pour me promener dans les rues et saluer les gens, je sonne aux portes pour souhaiter un joyeux Noël aux petites familles.» -Marc

«Pour ma part je suis en congé jusqu'au 11 janvier et j'en profiterai pour récupérer de l'énergie et avec mon conjoint nous fêterons Noël seuls pour la première fois en 47 ans. Le 24 décembre nous irons porter les cadeaux chez nos enfants et petits-enfants avec distanciation sur leurs balcons.» -Luce

«Je serai seule comme à toutes les années­. Pour moi, les années se suivent et se ressemblent. Joyeuses Fêtes à toute l'équipe du Québec Matin.» -Lina

«Mon mari et moi allons se faire une bonne fondue et on va fêter ça en Facetime avec au moins deux autres couples d'amis. Joyeuses Fêtes à tous.» -Josée