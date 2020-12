Santé Canada approuve le vaccin de Moderna

Après Pfizer/BioNTech, Santé Canada a approuvé mercredi un deuxième vaccin contre la COVID-19, celui de Moderna.

• À lire aussi: Plus de la moitié des adultes canadiens vaccinés avec le vaccin Moderna

«Santé Canada a reçu la demande d’homologation de Moderna le 12 octobre 2020 et, au terme d’un examen indépendant et approfondi des données probantes, a conclu que le vaccin de Moderna répond aux exigences strictes du Ministère en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité», a indiqué l'agence gouvernementale dans un communiqué.

Le Canada devient ainsi le deuxième pays au monde à approuver le remède de Moderna, après les États-Unis.

Le gouvernement canadien a conclu plus tôt ce mois-ci une entente avec la pharmaceutique américaine pour l’envoi hâtif de quelque 168 000 doses avant la fin de l'année. En point de presse mercredi, Justin Trudeau a annoncé que les premiers vaccins de Moderna devraient arriver d'ici les prochains jours.

M. Trudeau a également indiqué que 250 000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech sont attendues au Canada d'ici la fin du mois de janvier, pour un total de 751 000. En ajoutant les doses prévues de l'entente avec Moderna, Ottawa s'attend à recevoir 1,2 million de doses de vaccins d'ici le 31 janvier.

Le vaccin Moderna se prend en deux doses, à quelques semaines d'intervalle, comme le vaccin Pfizer/BioNTech. Mais la formule de Moderna peut être conservée à -20°C, et non -70°C comme pour le remède de Pfizer, qui a forcé le groupe à développer des boîtes spécifiques pour le transport.

Comme ce produit est plus facile de manutention, la priorité sera donnée aux communautés autochtones, aux régions isolées ainsi qu’aux territoires canadiens qui attendent leur tour.

Le vaccin Moderna est indiqué pour les personnes de 18 ans et plus, mais la pharmaceutique poursuit ses études cliniques auprès des enfants de 12 ans et plus. Santé Canada indique que l'indication pourrait être révisée dans l’avenir afin d’inclure cette tranche d'âge, «si les données des études en question sont concluantes».

- avec l'Agence France-Presse