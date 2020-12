Un petit village isolé, mais en santé

Alors que bien des villages gaspésiens subissent les contrecoups de la dévitalisation, la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie, s’en tire bien. Tellement, que les logements manquent pour accueillir tous ceux qui rêvent de grands espaces.

«On travaille d’arrache-pied. On a un conseil qui est très dynamique», souligne le maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Guy Bernatchez, soulignant que le secteur de Mont-Louis accueille désormais plus de résidents qu'il n'en perd.

La situation était bien différente il y a un peu plus de 20 ans, alors que la fermeture de la mine de cuivre de Murdochville a donné un coup dur au village de Mont-Louis.

«C'était un peu notre vache à lait alors on s’est retroussé les manches. Depuis plein de petites PME se sont installées ici, une salle de spectacle, des bons restaurants. On n'a plus rien à envier à toutes les grandes villes du Québec», souligne le maire, insistant sur l'importance de conserver les différents services pour motiver les résidents à rester.

La filière éolienne, la foresterie, la pêche et la transformation sont toutes des industries qui ont, depuis, permis au village de se renouveler.

«Si on veut que les jeunes reviennent il faut créer un sentiment d’appartenance, c’est extrêmement important, et ça marche, ça fonctionne», a ajouté le maire.

La MRC de La Haute-Gaspésie est l’une des plus dévitalisée du Québec selon l’Indice de vitalité économique des territoires de l’Institut de la statistique du Québec. Selon la stratégie Vivre en Gaspésie certains villages comme Saint-Maxime-du-Mont-Louis et Murdochville se démarquent par leur dynamisme.

L’endroit attire bon nombre de nouveaux arrivants. Tellement, que l'on peine actuellement à les loger. Un beau problème auquel la municipalité dit vouloir s’attaquer afin que le village puisse continuer sur sa belle lancée.