Un quatrième record de COVID-19 au Québec en une semaine

Le Québec a, pour une quatrième fois en moins d'une semaine, battu un nouveau record de cas de COVID-19 mercredi.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Plus de 100 éclosions dans les hôpitaux du Québec

• À lire aussi: 2247 nouveaux cas et 74 décès

Une fois de plus, la Belle Province a battu une marque, cette fois-ci en annonçant 2247 nouveaux cas répertoriés en moins de 24 heures.

Signe que la propagation de la maladie ne ralentit pas du tout dans la province, cette première incursion au-dessus de la barre des 2200 cas permet ainsi d'éclipser le précédent record établi mardi. Le Québec avait aussi annoncé, coup sur coup, des nombres records samedi et dimanche.

Plus troublant, 74 décès ont été répertoriés aux quatre coins de la province, un nombre deux fois plus élevé que ceux annoncés dans les bilans des dernières semaines qui laisse présager que les cas plus nombreux que jamais pourraient avoir des répercussions dramatiques dans les temps à venir.

Rappelons que, comme l'indiquent régulièrement les autorités de la santé, une hausse du nombre de cas comme celle que l'on observe depuis début décembre peut prendre quelques semaines à se matérialiser en termes d'hospitalisations et de décès.

D'ailleurs, le nombre d'hospitalisations est demeuré plutôt stable mercredi avec 1067 lits occupés par des patients infectés (+12). Même scénario aux soins intensifs, où 142 Québécois (+5) se battaient d'arrache-pied pour tenter de vaincre le coronavirus.

Plus positivement, la campagne de vaccination a continué à se déployer dans les régions du Québec avec de premières doses administrées mercredi en Estrie, à Laval et sur la Côte-Nord. Mardi, 1891 personnes ont été vaccinées au Québec, pour un total de 7229 Québécois qui ont reçu une première dose à ce jour.

De plus, Santé Canada a finalement donné son feu vert au vaccin développé par Moderna, dont les premières doses sont déjà prêtes à être expédiées.

«[C'est] une bonne nouvelle, qui nous permettra de vacciner davantage de Québécois au cours des prochaines semaines», s'est réjoui le premier ministre François Legault sur son compte Twitter.

«Le combat n’est toutefois pas encore gagné. Continuons de suivre les règles sanitaires pour aider nos travailleurs de la santé», a-t-il ajouté.