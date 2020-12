100 000 $ en bijoux dérobés lors d'un vol à main armée au centre-ville

Un quatuor de malfaiteurs a dérobé, à la pointe d'une arme à feu, pour quelque 100 000 $ en bijoux dans une boutique de prêt sur gages du centre-ville de Montréal, jeudi, à peine quelques heures avant Noël.

En fin d'avant-midi, un homme s'est présenté dans la succursale de la chaîne Comptant.com de la rue Sainte-Catherine Ouest, au centre-ville de Montréal, où il a fait mine de s'intéresser à la marchandise étalée dans les présentoirs.

Il est possible de voir le voleur, sur une vidéo captée par une caméra de surveillance, passer quelques minutes devant le présentoir à bijoux, à discuter avec un employé et, même, à pousser l'audace jusqu'à essayer une montre et une chaîne.

«Il a essayé des bijoux et il posait des questions. En même temps, il envoyait des textos à ses complices», a raconté à l'Agence QMI Jayson Tessier, directeur des opérations chez Comptant.com.

Après quelques minutes de ce manège, trois autres personnes sont entrées dans la boutique. Deux de ces hommes sont allés rejoindre leur comparse au comptoir à bijoux, tandis que le troisième s'est placé dans la porte d'entrée, pour faire le guet.

«L'un des hommes, le grand, avait une arme à feu qu'il a appuyée contre les côtes du gérant»», a relaté M. Tessier. Les voleurs ont ensuite placé maladroitement les présentoirs à bijoux dans des sacs, avant de filer.

Évidemment, les événements ont secoué les deux employés présents sur place. «Le gérant était en pleurs», a reconnu M. Tessier.

Pas une première

Le vol a été signalé à la police, qui se penche sur le dossier. Des enquêteurs et un technicien en identité judiciaire se sont notamment rendus sur place pour faire l'expertise de la scène de crime et ceux-ci espèrent que les bandes vidéos pourront les aider à retracer les suspects, a indiqué Caroline Chèvrefils, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal.

Aucun des quatre suspects n'avait été identifié ou arrêté en fin d'après-midi.

Les boutiques de la chaîne de prêt sur gages n'en sont pas à leurs premiers démêlés avec des voleurs, un événement similaire étant survenu récemment du côté d'une succursale de la rue Sherbrooke. Cependant, c'était la première fois en 15 ans qu'un vol à main armée se produisait dans la succursale de la rue Sainte-Catherine, a souligné M. Tessier.

Au début du mois, deux voyous avaient, eux, ciblé la succursale de la rue Monk. Les deux hommes avaient aspergé de poivre de Cayenne le gérant de la boutique, avant de s'enfuir avec 30 000 $ en bijoux.

Tous deux avaient cependant été arrêtés à peine quelques heures plus tard, dans leur domicile situé à moins d'un kilomètre de la scène de crime, avait rapporté le «Journal de Montréal».