Ange et démon: les chiens de Joe Biden souhaitent joyeux Noël

L’un calme comme un ange, l’autre ravageur comme un démon, les deux chiens du président élu Joe Biden tiennent la vedette d’une adorable vidéo de Noël.

Dans cette vidéo, partagée sur Twitter par le futur président des États-Unis qui sera assermenté le 20 janvier prochain, on voit le premier chien, Champ, couché tranquillement couché sous le sapin de Noël.

La chanson «On vous souhaite un joyeux Noël (We Wish you a Merry Christmas)» joue doucement en arrière-plan.

La douceur festive s’arrête soudainement lorsque la vidéo passe à Major qui descend activement les marches de la résidence, un jouet à la bouche, au son d’une version de la chanson jouée à la guitare électrique.

La vidéo alterne entre les deux bergers allemands passant du calme de Champ à l’énergie débordante de Major.

La vidéo termine sur un message de la part des deux canins : «Peu importe la manière dont vous célébrez, joyeux Noël».