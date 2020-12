Biscuits à un sans-abri: un petit geste qui a un grand impact

Une enseignante de Québec a pu constater d’elle-même que même les simples gestes peuvent parfois faire toute la différence.

Ses élèves de deuxième année et elle ont offert une boîte de biscuits à un sans-abri.

Un geste qui peut sembler anodin en cette période des Fêtes, mais cette pensée a poussé l’homme à se prendre en main.

Un abri dans les bois

Julie Marcotte passait souvent près d’un abri situé dans un bois à proximité de sa résidence.

«On pensait que c'était des enfants qui venaient jouer ici, des ados qui venaient faire un feu», explique l’enseignante.

Mais loin d'être le refuge des jeunes du secteur, c’était plutôt celui d'un homme qui s'est retrouvé à la rue.

«Dans la forêt, à côté de chez nous, quelqu'un qui n'a nulle part pour aller dormir, ça m'a troublé beaucoup et mes enfants aussi», confie Julie Marcotte.

Sans avoir la prétention de changer sa vie, la famille de Julie a voulu lui apporter du réconfort en lui offrant une soupe. Et puis, avec ses élèves, des biscuits.

«J'avais laissé un mot. J'avais écrit que j'étais une enseignante de Neufchâtel, que ce sont mes élèves qui avaient eu l'idée, qu'on voulait lui réchauffer le cœur, parce qu'on ne pouvait pas réchauffer le corps», raconte-t-elle.

Elle était loin de se douter de sa réaction.

«De ce que j'ai compris, quand il a découvert la boîte avec le message, ça lui a redonné de l'espoir. Ça lui a donné envie de vivre plus longtemps. Il avait besoin de soins, mais il avait comme baissé les bras», dit-elle.

Depuis, cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré est hospitalisé. Il a quitté l'abri où il dormait depuis le mois de juin.

«Il dort au chaud, avec des gens qui s'occupent de lui. C'était très émouvant quand je l'ai eu au téléphone. Je n'avais pas pensé que ça aurait eu cet impact. Même que quand je suis allée avec ma petite boîte de biscuits, je me sentais un peu ridicule, parce que je me disais ''des biscuits, est-ce que c'est vraiment de ça dont il a besoin?'' Ça m'a rappelé que quand il y a de l'amour en arrière des petites choses qu'on fait, ça vaut tout le temps la peine de les faire», affirme l’enseignante.

Les organismes très sollicités

Cet homme, comme toute autre personne en situation d'itinérance, est invité à demander de l'aide auprès d'organismes communautaires, qui sont d'ailleurs très sollicités dernièrement.

«On accueille entre 300 à 500 personnes par jour à Lauberivière, au centre de jour seulement, on a doublé le nombre de personnes (...). On associe à tort les problèmes de santé mentale ou de dépendance à l'alcool ou aux drogues. Il n'y a pas que ça. N'importe qui peut avoir un coup dur. Et les coups durs, il y en a eu cette année. Dans les prochaines années, je pense qu'il va y avoir de nouveaux visages qui vont s'ajouter aux visages de l’itinérance», croit le directeur général de Lauberivière, Éric Boulay.

L'organisation est en période de financement et elle rappelle d'ailleurs que l'itinérance est une réalité qui se vit à l'année.

«II ne faut pas attendre le temps des Fêtes pour être généreux», dit-il.