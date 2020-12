Des carnets de commandes très peu garnis pour les luthiers

Un homme de Lanaudière qui gagne sa vie en fabriquant et réparant des violons depuis plus de 25 ans connaît sa pire année de production, alors que l’annulation des concerts le frappe de plein fouet à l’instar de ses collègues.

«Tout a été gelé pendant au moins quatre mois à partir de la mi-mars, j’ai rien eu, zéro, a expliqué Martin Héroux, luthier professionnel que l’Agence QMI a interviewé à son atelier de Sainte-Émélie-de-l’Énergie. Ç’a à peine repris avec le déconfinement, ç’a donc diminué de 85 % au niveau de l’entretien et de la réparation aussi.»

Le luthier professionnel est aussi habituellement fort occupé durant le temps des Fêtes, alors qu’il y a une importante communauté de musique trad (traditionnelle) dans son secteur.

«On m’achète habituellement des sets de cordes supplémentaires et je fais des ajustements sur des violons, mais cette année c’est très tranquille», a ajouté le luthier qui a gagné de nombreux prix internationaux.

M. Héroux n’est pas le seul dans son domaine à être durement affecté par la COVID-19. L’ensemble des luthiers québécois risquent d’en avoir pour quelques années à s’en remettre, selon Olivier Pérot, luthier depuis 35 ans et fondateur de la Maison du violon qui a une boutique à Montréal et une autre à Laval. M. Pérot est aussi le représentant canadien au sein de l'Entente internationale des luthiers et archetiers d'art.

«Les carnets de commandes des luthiers sont tombés complètement, les fabricants sont unanimes là-dessus, a expliqué M. Pérot. Et ça va prendre 2-3 ans avant qu’on puisse penser de nouveau avoir un rythme de commandes pour gagner notre vie.»

Depuis le début de la pandémie, M. Pérot a vu son chiffre d’affaires chuter de 70 % à son commerce de Montréal où il dessert essentiellement des professionnels de la musique.

Isabelle Wilbaux, luthière depuis une trentaine d’années, vit le même genre de situation, n’ayant pas pu remplir son carnet de commandes depuis que le monde est chamboulé par la COVID-19.

«L’industrie a aussi été très frappée par les crises de 2001 [attentats du World Trade Center] et de 2008 [crise financière et économique], se souvient Mme Wilbaux, qui a remporté de nombreux prix pour la sonorité et la qualité d’exécution de ses instruments. Mais pour une fois il y a des possibilités d’aides gouvernementales pour les luthiers.»

La luthière, établie à Montréal, a finalement pu vendre un violon à un musicien de la Colombie-Britannique au début octobre. L’instrument valait environ 20 000 $.

Les frontières

La fermeture des frontières touche aussi la dizaine de luthiers québécois qui participent habituellement au concours international de la Violin Society of America en novembre.

«J’ai déjà vendu mon quatuor de violons au complet sur place», a aussi raconté Martin Héroux, alors que ses violons peuvent valoir environ 18 000 $ l’unité et que le concours permet la présentation de quatre instruments.

Cette année, la rencontre a quand même eu lieu, mais de façon virtuelle, grâce à internet.