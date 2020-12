Des milliers de camionneurs coincés pour une quatrième nuit

Sous pression pour résorber les milliers de camions bloqués à Douvres, les autorités britanniques ont garanti jeudi la poursuite des liaisons ferroviaires et maritimes transmanches le jour de Noël et reçu le soutien de pompiers français pour les dépister.

Malgré l'annonce mardi soir de la réouverture partielle de la frontière française, des milliers de routiers européens ont passé une quatrième nuit dans la cabine de leur camion, dans des conditions sommaires. À cran, ils restent coincés à la veille de Noël autour du premier port transmanche, dans l'attente de passer un test Covid pour éviter d'importer sur le continent la nouvelle souche de coronavirus, potentiellement plus contagieuse, identifiée au Royaume-Uni.

Selon le ministre britannique des Transports Grant Shapps, 2364 routiers avaient été testés jeudi à la mi-journée, dont trois se sont révélés positifs.

Il a également indiqué avoir discuté de la situation avec son homologue français Jean-Baptiste Djebbari. «Nous avons convenu que la frontière entre le Royaume-Uni et la France à Eurotunnel, Douvres et Calais resterait ouverte tout au long de Noël pour permettre aux routiers et citoyens de retourner chez eux dès que possible», a-t-il précisé sur Twitter.

La direction du port de Calais a confirmé que des ferrys continueraient de relier les deux côtés du détroit vendredi, en n'embarquant des véhicules que dans le sens Douvres/Calais.

Les transports publics sont interrompus traditionnellement au Royaume-Uni le jour de Noël et ne reprennent que très partiellement le lendemain.

«Passer des jours dans un camion vous place dans une catégorie à risque extrêmement faible», a dit le ministre britannique, relevant le tweet de la commissaire européenne aux Transports, Adina Valean, demandant de «lever toutes les restrictions» pour les transporteurs.

«Bazar»

Depuis les célèbres falaises de Douvres jeudi, on pouvait voir des files de dizaines de poids lourds attendant de pouvoir embarquer dans deux ferries à quai.

Selon le ministère britannique des Transports, quelque 6000 poids lourds attendaient mercredi en début de soirée de passer la frontière, dont 3750 véhicules stationnés à l'ancien aéroport de Manston, où les routiers peuvent se soumettre à un test, les autres s'alignant en longues queues sur les routes du Kent.

«C'est toujours autant le bazar. Sur le terrain, les chauffeurs sont toujours aussi désespérés», a résumé une porte-parole de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) française.

À Manston, «cela fait quatre jours qu'ils n'ont pas pris de douche, ils ont à peine à boire et à manger. Ils sont dans une situation humaine, et même sanitaire, dangereuse», a-t-elle dénoncé. «La grogne monte. À un moment, ils vont finir par se révolter».

3500 repas

Sur place, des bénévoles s'organisent pour tenter d'apporter un peu de réconfort aux chauffeurs, dont beaucoup passeront Noël loin de chez eux.

Ainsi, dans un temple sikh de la ville de Gravesend, distante d'environ 85 kilomètres du port, pas moins de 3500 de repas et en-cas étaient préparés jeudi.

L'opération de dépistage massif a commencé mercredi en fin de journée, avec le soutien de l'armée, en vertu d'un accord conclu entre Londres et Paris pour reprendre le trafic vers la France, qui avait été suspendu après l'identification de la variante potentiellement plus contagieuse du virus au Royaume-Uni.

Selon l'ambassadrice de France au Royaume-Uni, Catherine Colonna, une équipe de 26 pompiers français est arrivée tôt jeudi à Douvres avec 10 000 tests pour aider les Britanniques et «accélérer le passage des routiers vers le continent».

Il s'agit aussi de permettre à la chaîne d'approvisionnement britannique, très dépendante des rotations de camions, de revenir à plein régime avant que ne pointent des pénuries, et de permettre aux citoyens européens de rejoindre le continent.

La commissaire européenne Adina Valean a estimé qu'en tout, 10 000 camionneurs européens avaient des difficultés pour revenir du Royaume-Uni, critiquant la France pour leur avoir imposé des restrictions, des reproches rejetés par Paris.

Selon elle, la capacité de dépistage s'élève à 300 tests par heure.

Plus d'une cinquantaine de pays dans le monde ont imposé des limitations aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni en raison de la nouvelle variante de la Covid-19.