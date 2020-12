EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 6h

PLANÉTAIRE

Cas: 78 810 611

Morts: 1 732 834

Rétablis: 44 413 902

ÉTATS-UNIS

Cas: 18 466 227

Morts: 326 232

CANADA

Québec: 183 523 cas (7867 décès)

Ontario: 162 663 cas (4229 décès)

Alberta: 93 781 cas (890 décès)

Colombie-Britannique: 48 027 cas (796 décès)

Manitoba: 23 381 cas (605 décès)

Saskatchewan: 14 101 cas (130 décès)

Nouvelle-Écosse: 1460 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 585 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 384 cas (4 décès)

Nunavut: 263 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 90 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 528 357 (14 598 décès)

NOUVELLES

7h41 | Un Noël sans pareil, à l'heure du confinement

C'est un Noël à nul autre pareil qui se prépare jeudi dans les pays le célébrant, les festivités se trouvant un peu partout restreintes, voire plombées, par un cortège de restrictions ordonnées pour lutter contre la pandémie.

7h34 | Feu vert au vaccin pour les 16 ans et plus en France

Le vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech «peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus», «du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant», a estimé jeudi la Haute autorité de santé (HAS) en France.

7h07 | La Chine suspend les vols avec le Royaume-Uni

La Chine a annoncé jeudi la suspension de ses liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, à la suite de l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus dans ce pays.

6h59 | La Russie bat son record de contaminations et de décès

La Russie a enregistré jeudi des records de nouvelles infections au coronavirus et de décès, en l'absence d'un confinement généralisé malgré une deuxième vague qui frappe le pays.

6h35 | Macron n'a plus de symptôme de la COVID-19

Le président français Emmanuel Macron, qui avait été testé positif à la COVID-19 le 17 décembre, «ne présente plus à ce jour de symptôme» et son isolement de sept jours peut donc s'arrêter, a indiqué jeudi un communiqué de l'Élysée.

Photo AFP

6h12 | France: feu vert à l'utilisation du vaccin Pfizer/BioNTech

Le vaccin contre la COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant, a estimé jeudi la Haute autorité de santé (HAS) en France.

5h46 | Une fillette de 8 ans sauve la messe de minuit à Rawdon

Une fillette de 8 ans a trouvé une façon pour que des centaines de gens puissent assister à la messe de minuit à Rawdon, en zone rouge. Elle a eu l’idée de créer un ciné-parc dans le stationnement de l’église.

PHOTO COURTOISIE, Denis Desjardins

5h30 | Moins de dépenses pour les Fêtes

Face à une année incertaine sur le plan financier en raison de la pandémie, les Québécois ont l’intention de dépenser moins pour la période des Fêtes et de privilégier l’achat local pour les cadeaux.

5h15 | Comment allez-vous célébrer Noël cette année?

Déception, tristesse et inquiétude... c’est ce qui reflétait l’état d’esprit des Québécois à l’approche des Fêtes, des sentiments légitimes vu la pandémie, disent des experts.

5h | Il n'y a pas de «droit au sud»

Pour apaiser un patient en train d'être intubé, Yves Bolduc lui suggérait, d'une voix qui susurre, de penser à «un beau voyage dans le sud».