Fouki: pour terminer l’année en beauté

Plusieurs artistes ont souffert de la pandémie, mais pas Léo Fougères alias Fouki. Ce rappeur de 23 ans a enregistré un album en duo avec Koriass, a dévoilé récemment un disque surprise, «Grignotines de luxe», et pour clore 2020 en beauté, il sera du party virtuel du Nouvel An de Montréal en Fêtes!

Le jeune FouKi est l’une des figures montantes du rap québécois. Il figure même au premier rang du palmarès local Top Chansons de 2020 de la plateforme d’écoute en continu Spotify avec «Ciel», son duo avec Alicia Moffet, devant des artistes québécois de renom comme Cœur de pirate, Marc Dupré et Louis-Jean Cormier!

On a même affiché son portrait sur la liste d’écoute!

Le rappeur et son producteur, QuietMike, sont loin de s’arrêter là... Pandémie oblige, le traditionnel party du Nouvel An, le grand décompte et les feux de minuit, habituellement présentés au Vieux-Port de Montréal, sont annulés cette année.

Mais le public ne sera pas en reste. Animé par Marina Bastarache et Gaël Comtois, «Rêver ensemble» propose plus d’une heure de musique avec les artistes qui ont marqué 2020, dont Martha Wainwright, Louis-Jean Cormier, Beyries, KNLO, Franklin Electric, Klô Pelgag, Alicia Moffet, Random Recipe, Pierre Kwenders, les Barr Brothers et FouKi, évidemment.

Joël Lemay / Agence QMI

«C’est vraiment cool, confie le rappeur. Ce n’est pas n’importe quel spectacle, c’est LE show du Nouvel An; c’est vraiment gros! Ç’aurait été le fun de le faire devant 200 000 personnes dans le Vieux-Port, mais nous offrons vraiment quelque chose de beau.»

Tourné d’avance en studio et dans des lieux mythiques de Montréal, le party du Nouvel An de Montréal en Fêtes sera diffusé en ligne le 31 décembre dès 21 h 30.

FouKi interprétera «Ciel», en duo avec Alicia Moffet. «Notre perfo est vraiment nice; nous sommes dans une espèce de dôme, il y a des projections partout et c’est cool, explique le chanteur. Nous avons tourné au Planétarium, et tous les autres chanteurs ont été répartis dans des endroits différents qui représentent Montréal.

D’habitude, la foule amène une énergie sans que nous ayons à la puiser en nous, mais le plus important est d’être à l’aise et de bien se sentir au moment de la performance. Et ça s’est super bien passé avec Alicia!»

Une belle façon de se souhaiter ce qu’il y a de mieux pour 2021! De plus, Montréal en Fêtes présente Place Nordique, un lieu de passage féerique sur la Place Jacques-Cartier, au cœur du Vieux-Montréal, du 17 au 21 et du 24 au 27 décembre, dans une ambiance en son et lumière, avec du mobilier urbain coloré et diverses œuvres d’art publiques pour toute la famille!

Une année bien remplie

Comme nous le disions, FouKi n’a pas chômé cette année. Après avoir lancé en mai «Génies en herbe», en duo avec Koriass, le rappeur a profité de la pandémie pour créer de nouvelles chansons. Il a ainsi pu dévoiler un album surprise de 12 chansons le 20 novembre, «Grignotines de luxe», un mois après le EP de quatre pièces, «Grignotines», sans oublier «Ciel» avec Alicia Moffet, présentée en avril!

Le titre «Grignotines» est une référence au numéro de Louis-José Houde sur lui lors du Gala de l’ADISQ 2019, rappelons-le.

«J’ai eu une pause de shows et de tournée, mais j’ai quand même beaucoup travaillé cette année, confie FouKi. Je n’ai pas senti la pandémie tant que ça. En fait, la “job” a juste changé. J’ai vraiment de belles rétroactions, le monde aime ça. Ce n’est pas juste un album pour un album. J’ai fait un lancement différent, avec un show culinaire; ça va au-delà de la musique.»

Joël Lemay / Agence QMI

FouKi navigue entre le rap, la pop, le reggae et le folk. Le rappeur a beaucoup d’autres projets pour 2021. «J’ai déjà quelques spectacles prévus l’année prochaine. Ce ne seront pas des shows comme j’ai l’habitude d’en faire... le public sera réduit, mais il y aura quand même une petite tournée et, éventuellement, une plus grosse, lorsque ce sera permis!»

«Grignotines de luxe», de FouKi, est disponible sur plusieurs plateformes en ligne et en magasin. Le party du Nouvel An de Montréal en Fêtes, «Rêver ensemble», sera diffusé en ligne sur Narcity.com et Montrealenfetes.com le 31 décembre, dès 21 h 30.