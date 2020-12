Jérôme Couture, musicien et papa à la maison

Pandémie ou pas, Jérôme Couture brasse toujours de nouveaux projets musicaux. Il se réinvente et explore toutes sortes d’avenues, et la nouvelle version acoustique de sa chanson dance «Keep Us Alive» en est la preuve. Le nouveau papa du petit Mathéo, qui file toujours le parfait amour avec la comédienne Frédérique Dufort, nous donne de ses nouvelles.

Jérôme, parle-moi de la version acoustique de ta chanson «Keep Us Alive»?

J’aime jouer avec mes chansons et proposer des versions différentes. Comme la version originale de cette chanson était très pop et dansante, c’était intéressant et assez facile de l’amener complètement ailleurs.

«Keep Us Alive» est une chanson importante pour toi. Pourquoi?

J’ai créé cette chanson à l’automne 2019 dans un camp d’écriture. Elle est le résultat d’une belle rencontre entre la plume de deux auteurs: moi et Diane Cadieux. Les paroles sont un peu paradoxales avec ce que nous vivons en ce moment. On doit se séparer les uns des autres pour rester en vie, alors que la chanson dit complètement le contraire! Avec la version acoustique, je trouve que le texte prend un tout autre sens.

Comment vas-tu actuellement?

Je vais bien! Je dois avouer que je m’ennuie de la scène. Mais je suis devenu papa, donc je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer. Notre petit Mathéo a neuf mois. J’apprends à être papa et j’adore ça. Être confiné m’a aussi permis d’apprendre une nouvelle façon de travailler. J’ai mon propre studio à la maison, j’explore et je crée beaucoup de nouveau matériel. Je suis donc un papa à la maison, et un musicien à la maison!

Et comment ça se passe, cette nouvelle vie de papa?

C’est le fun! Je trouve que la vision qu’on a de la parentalité quand on la voit de l’extérieur est tellement différente de la réalité. On a l’impression que c’est difficile et on a de la misère à se projeter là-dedans. Oui, ça vient avec son lot de défis, mais juste de regarder son enfant sourire, c’est tellement de l’amour à la puissance mille! Pour moi, la paternité, c’est super.

Es-tu le genre de papa que tu pensais être?

Je dirais que c’est différent... Je suis un papa poule: j’ai toujours peur qu’il se blesse ou qu’il mange quelque chose qu’il ne faut pas manger. Je le couve beaucoup.

Je crois que tu as des projets avec ta conjointe, Frédérique Dufort. Qu’est-ce que tu peux en dire?

On a une chaîne YouTube. C’est certain que je l’encourage à chanter, surtout avec un studio à la maison. Nous proposerons probablement un projet qui va dans ce sens bientôt. Mais je veux trouver le bon projet pour que Frédérique se sente à l’aise.

En terminant, est-ce qu’un deuxième enfant est dans les plans?

Peut-être un jour, mais pas dans un futur rapproché. Notre prochain projet est de rénover notre petit nid. Nous faisons aussi beaucoup de voix en studio pour différents projets. Donc, nous n’avons pas le temps pour un deuxième enfant dans les prochains mois.

La version acoustique de la chanson «Keep Us Alive» et l’album «Mon paradis» sont disponibles sur les plateformes musicales. Pour suivre les activités de Jérôme: facebook.com/JCoutureOfficiel.

Jérôme et Frédérique ont récemment partagé le clip de leur reprise de la chanson «Let’s Talk About Love», de Céline Dion. Certains de leurs amis et membres de leurs familles y ont ajouté leur voix ou y jouent un instrument. Vous pouvez voir le clip sur la chaîne YouTube de Jérôme.