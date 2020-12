La vente d'un stationnement suscite des questions à Trois-Rivières

La vente par la Ville de Trois-Rivières, à la mi-décembre, du stationnement étagé de la rue Badeaux, au centre-ville, promet de faire réagir au conseil municipal en janvier.

Des conseillers municipaux ont été étonnés d'apprendre que le Centre d'événements et de congrès interactifs (CECI), voisin du stationnement en question, souhaitait acheter le stationnement, mais n'a pas été invité à soumettre une proposition.

Dans le cadre d'une transaction à deux volets, la Ville a plutôt choisi de céder la structure au groupe Olymbec en échange d'un terrain stratégique appartenant au même groupe au centre-ville.

«À partir de là, je me dis qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites au conseil. On nous a bien dit que le seul joueur qui voulait jouer avec nous pour acquérir le stationnement Badeaux, c'était Olymbec», a fait valoir le conseiller François Bélisle.

Sa collègue Valérie Renaud-Martin a abondé dans le même sens. «C'est important qu'il y ait eu des négociations ou, du moins, qu'ils aient approché [le CECI] pour connaître leur intérêt pour valider s'ils étaient toujours intéressés à acheter le stationnement», a-t-elle observé.

La Ville a cédé le stationnement pour 1,25 million $ et, en retour, a payé 445 000 $ le terrain qu'elle convoitait. Or, en 2018, le CECI avait offert de payer 1,9 million $ pour acquérir le stationnement auquel il s'était raccordé via une passerelle couverte.

Le maire de Trois-Rivières reconnaît que le centre des congrès n'a pas été sollicité. «Ce qu'on voulait, c'est le terrain de l'ancien Bonaprix et on a négocié ça avec le stationnement. Donc, la personne qui possède le terrain de Bonaprix, c'est Olymbec. Ce n'est pas le groupe G3R Inc (le CECI)», a tranché Jean Lamarche.