Les conseils de Frédérique Dufort pour les jeunes en confinement

Comédienne depuis l’âge de sept ans, Frédérique Dufort a commencé à écrire des livres en 2017, avec «Fais-le pour toi», une forme de guide pour traverser l’adolescence. Depuis deux ans, elle est aussi l’auteure de la série jeunesse «Miss Parfaite», dans laquelle elle aborde tous les questionnements auxquels un ado fait face. C’était donc l’interlocutrice idéale pour donner des conseils aux jeunes en confinement.

Frédérique, comment est née la série de livres «Miss Parfaite»?

Lors d’un salon du livre, après la publication de mon premier livre, l’équipe des Éditions Boomerang est venue me rencontrer pour me proposer de faire une série de livres pour les jeunes filles, en me donnant carte blanche. J’ai tout de suite voulu faire des ouvrages qui parlent à un plus large auditoire. Quand j’étais jeune, ma mamie m’a offert un chandail sur lequel il était écrit «Miss Parfaite». J’en étais super fière. Mais en arrivant à l’école avec ce chandail, j’ai beaucoup fait rire de moi.

Représentiez-vous cette idée de la fille parfaite?

D’un côté, j’étais bonne à l’école, et les profs m’aimaient beaucoup, mais il y a l’autre côté. J’étais comédienne, mon frère était différent (il est autiste) et, pour couronner le tout, ma mère était surveillante à l’école. Tout ce qui, selon moi, était positif devenait négatif à la vue des autres. En faisant la série «Miss Parfaite», je voulais montrer qu’il faut briser la pression de toujours vouloir être parfait dans la vie. Au travail, j’avais toujours obtenu des rôles à la suite de mes auditions... jusqu’à un certain âge. Quand j’ai commencé à avoir des refus, je pensais que c’était moi, le problème. Avec ces livres, j’essaie de comprendre pourquoi on ne se sent jamais assez bon, pourquoi on veut toujours en faire plus... Les jeunes peuvent être comme ça, mais les parents mettent aussi beaucoup de pression, notamment en disant sans cesse à leur enfant: t’es bon, t’es capable...

Faire évoluer un personnage qui vit les mêmes tourments que les jeunes peut-il les aider à se reconnaître et à évoluer, selon vous?

Oui, tout à fait. Le fait de mettre en scène un personnage qui leur ressemble, ça leur permet de s’identifier. Maya, le personnage principal, pense comme plusieurs jeunes. Les ados voient dans ces histoires ce qu’ils ne sont pas forcément capables d’exprimer. J’ai cette facilité à mettre des mots sur ce que les gens ressentent. Ça vient certainement du fait que mon petit frère est autiste; souvent, je me demande ce qu’il pense dans sa tête.

Dans la période actuelle où les jeunes ne peuvent pas vraiment voir leurs amis, où la société leur demande beaucoup d’efforts, quels conseils pourriez-vous leur donner pour passer au travers?

D’abord, il ne faut pas infantiliser les jeunes. Quand je vais faire des conférences dans les écoles, je leur explique que, lorsque j’ai commencé à travailler, à 7 ans, on ne m’a jamais traitée comme une enfant. J’étais sur le même pied d’égalité que tout le monde; il fallait que j’apprenne. On peut donc expliquer les choses clairement. Mon principal conseil serait de leur dire de lire des livres qui leur permettent de s’évader. Plus jeune, la lecture me permettait de me sortir de mon quotidien. Je me suis fait intimider au primaire, mais je ne m’en rendais pas compte parce que j’étais si heureuse à l’extérieur de l’école. J’étais différente parce que je travaillais. La lecture m’a tellement aidée! Je pense qu’actuellement, vu que les jeunes ne peuvent pas voir grand-monde, la lecture peut s’avérer un moyen d’évasion.

Et pour ceux qui disent ne pas aimer lire?

Il faut oublier ce qu’on oblige à lire à l’école. Les jeunes doivent aller chercher une histoire qui leur fait du bien. Pour les gars qui tripent sur le hockey, par exemple, les biographies de joueurs de hockey peuvent être inspirantes si c’est ce qu’ils veulent faire plus tard. Pendant une heure, deux heures ou une journée, ça va aussi leur permettre de rêver à ça plutôt que d’être devant un écran. Avec un livre, chacun se fait des images dans sa tête. Et même si c’est un livre audio, on doit se faire des images; ça peut être intéressant. Avec cette pandémie, on est tous dans une bulle. Autant s’en créer une qui est positive et qui permet de s’évader.

L’absence du cercle d’amis peut aussi être difficile sur le moral. Qu’est-ce qu’on fait, dans ce cas-là?

Parfois, le cercle d’amis, ce n’est pas nécessairement avoir 28 personnes autour de soi. Dans les écoles, des jeunes me confient parfois qu’ils n’ont pas d’amis. Je leur demande toujours comment ça va à la maison. Quand j’étais jeune, mon cercle, c’était mes parents. Ça peut aussi être une tante, un animal ou le personnage d’un livre. Je me souviens que les livres «Les chevaliers d’Émeraude», d’Anne Robillard, me donnaient espoir en quelque chose de plus beau. C’est le fun d’avoir plein d’amis. Mais parfois, même avec nos amis, on ne peut pas être soi-même. Il faut surtout apprendre à être son propre ami.

Passer des vacances de Noël seulement avec ses parents et sa famille peut-être un peu déprimant pour des ados, non?

C’est une période unique qu’on ne va peut-être jamais revivre. Du moment qu’on est en santé, je pense qu’il faut en profiter. À cet âge, il faut aussi dire ce qu’on ressent. Il faut en parler, que ce soit avec nos parents ou nos amis. Il faut exprimer nos émotions. Si on ne met pas de mots sur ce qu’on ressent, c’est plus difficile. C’est aussi la responsabilité des parents de rendre cette période festive en arrêtant de dire qu’on ne pourra pas faire telle ou telle chose. Il faut plutôt tourner la situation en quelque chose de positif en disant qu’on va faire telle ou telle chose qu’on ne fait pas habituellement. La pandémie n’est pas éternelle. L’année prochaine, on va faire de gros partys de famille. Les câlins avec les grands-parents et les becs des matantes, ça va revenir!

«Miss Parfaite, tome 4: Ouf, mon cœur!», publié chez Boomerang, est récemment sorti en librairie. Le tome 5 est en préparation pour le début d’année 2021.