L'Opération vaccination entamée en Amérique latine

Trois pays d'Amérique latine ont commencé jeudi leur campagne de vaccination contre la COVID-19.

Quelques heures à peine après la réception des premières doses du vaccins Pfizer/BioNtech du géant pharmaceutique américain, le Mexique, le Chili et le Costa Rica ont entamé sans tarder leur campagne de vaccination.

«Je suis un peu nerveuse, mais très contente. C'est le plus beau cadeau qu'on pouvait recevoir en 2020 ! Cela va me donner plus de sécurité et de courage pour continuer la lutte contre l'ennemi invisible», a témoigné Maria Irene Ramirez, une infirmière mexicaine de 59 ans, au moment de recevoir l'injection à l'Hôpital général de Mexico.

C'est également un membre du personnel médical, une aide-soignante de 46 ans, Zulema Riquelme, «très émue et nerveuse», qui a reçu jeudi la première dose du vaccin à Santiago, sous les yeux du président chilien Sebastian Piñera. «Vous incarnez l'espérance de tous», a salué le chef de l'État.

L'Argentine, le deuxième pays à avoir homologué le vaccin russe Spoutnik V après le Bélarus, a pour sa part reçu 300.000 premières doses du vaccin en provenance de Moscou et devrait commencer la vaccination dès la semaine prochaine.