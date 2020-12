Lourdes pénalités pour les voyageurs qui ne respecteront pas la quarantaine

Même s’il n’entend pas interdire les voyages à l’extérieur du pays, le gouvernement Trudeau n’a pas l’intention de prendre à la légère le retour au pays de ceux qui décident de partir à l’étranger.

Si bien que ceux et celles qui ne respecteront pas leur quarantaine s’exposent à des pénalités pouvant aller jusqu’à 750 000 $ d’amendes et 6 mois d’emprisonnement.

«Nous avons au pays les mesures parmi les plus strictes dans le monde en ce qui a trait au retour des vacanciers. Tout le monde doit comprendre que 100% de ces voyageurs lorsqu’ils vont revenir au Canada vont être soumis à une quarantaine très stricte», a fait savoir le ministre Jean-Yves Duclos en entrevue à Salut Bonjour jeudi matin.

Le président du Conseil du Trésor a indiqué que son gouvernement aura à l’œil les vacanciers à leur retour.

«Lorsque les voyageurs reviennent, ils sont interrogés. Ils doivent révéler leur information de contact et leur plan de quarantaine. Ces informations sont ensuite transmises à la santé publique du Québec pour que des suivis sérieux soient faits», indique M. Duclos.

Les informations sont aussi acheminées à la sécurité publique et aux forces de l’ordre pour qu’ils puissent intervenir, le cas échéant.

«Les douaniers [et] les agents de la santé publique fédérale et provinciale savent où les gens doivent être [et] connaissent les plans de quarantaine. S’il y a quelque doute que ce soit, les forces policières peuvent intervenir et faire appliquer les pénalités allant jusqu’à 750 000 $ et 6 mois d’emprisonnement», martèle le ministre.

Chose certaine, les vacanciers sont attendus de pied ferme au moment où ils rentreront au pays.

«C’est un comportement que plusieurs d’entre nous jugent irresponsable. Ces gens-là mettent en danger leur santé et même leur vie. On leur souhaite bonne chance et on espère que tout se passe bien pour eux», a par ailleurs mentionné le désole Jean-Yves Duclos.