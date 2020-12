Malade au travail: un «superpropagateur» responsable de deux éclosions

Un «superpropagateur» qui se serait présenté au travail alors qu’il était malade serait à l’origine de deux éclosions de la COVID-19 en Oregon, aux États-Unis.

Il a été déclaré positif au coronavirus un peu plus tard.

Les enquêtes sur deux éclosions distinctes ont permis de remonter jusqu’à cette personne, selon les représentants du Compté de Douglas.

Sept personnes sont décédées après la première éclosion et des centaines de personnes ont dû s’isoler en raison de la deuxième éclosion, rapporte CNN.

«Une de ces éclosions a causé sept décès et l’autre éclosion plus récente a forcé plus de 300 personnes et des familles à se mettre en isolement», peut-on lire dans un communiqué émis par le gouvernement du comté de Douglas le 17 décembre.

Les autorités du comté ont appelé cette action du «superpropagateur» «un des problèmes les plus préoccupants auxquels nous sommes actuellement confrontés», selon CNN.

Ils n’ont cependant pas dévoilé le lieu de travail de l’individu.

Les États-Unis comptaient, jeudi soir, plus de 18 619 000 personnes infectées par la COVID-19. Le pays enregistre aussi 328 620 morts liées au coronavirus.