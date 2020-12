Mexique: des Rois Mages masqués pour avertir des dangers de la COVID-19

Une immense crèche avec des Rois Mages portant un masque de protection pour aller rendre visite à l'enfant Jésus a été érigée à Mexico en vue d'inciter ses 23 millions d'habitants à se protéger contre la COVID-19.

Les bergers et les Rois Mages ont le bas du visage couvert d'un ruban adhésif blanc rappelant un masque, dont les seuls à être dépourvus sont l'enfant Jésus, la Vierge Marie et Joseph.

«Reste chez toi, nous sommes avec toi», peut-on lire sur une pancarte au-dessus de cette crèche de style mexicain installée dans le jardin de la maison de la famille Ontiveros, qui entretient la tradition depuis 93 ans.

Mais on ne peut l'admirer qu'à distance, pandémie oblige.

«Cette année, la porte est restée fermée (...) tous les pèlerins portaient également des masques afin d'adresser un message», dit à l'AFP Alfredo Tovar, qui représente la famille Ontiveros.

«Je vis à côté et depuis que je suis petite je me souviens qu'on m'y a toujours emmenée (...) Mais ce n'est pas la même chose que quand je pouvais venir avec toute ma famille», explique pour sa part à l'AFP une visiteuse, Andrea Martínez, une adolescente de 13 ans.

Le Mexique commencé jeudi une campagne de vaccination contre la COVID-19, après l'arrivée la veille des 3000 premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech en provenance de Belgique.

Le prochain arrivage concernera 50 000 doses, avec à terme 1,4 million de doses d'ici le 31 janvier dans ce pays de 129 millions d'habitants où près de 120 000 personnes sont mortes des suites de la COVID-19.