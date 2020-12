«On est très chanceux» - Claude Cobra

Depuis deux ans, le groupe Bleu Jeans Bleu, reconnu pour ses chansons à saveur humoristique, a le vent dans les voiles. Bien que 2020 ait imposé son lot d’imprévus au sympathique quatuor, le chanteur Claude Cobra nous annonce de bien beaux projets à venir.

Claude Cobra, dont le vrai nom est Mathieu Lafontaine, ne cache pas que Bleu Jeans Bleu s’est un peu fait couper l’herbe sous le pied avec l’arrivée de la pandémie.

«Cette pause est arrivée alors que tout allait bon train pour nous. Le coup a été dur à encaisser, mais ce qui nous a fait le plus de peine, ç’a été de devoir annuler notre tournée estivale des festivals de la province. On a toutefois trouvé le moyen de se faufiler sur scène en donnant des spectacles durant l’été dans le cadre de la tournée TD Musiparc. On a vécu une période plate sur le plan professionnel, mais on est très chanceux d’avoir pu continuer à travailler. On a très hâte de remonter sur scène, et on se croise les doigts pour que les salles de spectacle puissent rouvrir le plus rapidement possible.»

De beaux cadeaux

Bien que la tournée de Bleu Jeans Bleu n’ait pas été ce qu’elle devait être, l’interprète du succès «Coton ouaté» a toutefois vu apparaître de belles offres sur sa table de travail.

«Ces changements à notre calendrier ont ouvert la porte à d’autres projets qu’on n’a pas vus venir. Par exemple, on nous a proposé de faire un numéro au gala “Célébration 2021” le 10 janvier, à TVA. De plus, on a récemment eu la chance de tourner l’émission spéciale “Bleu Jeans Bleu en téléski”, à Bromont, qui sera en ondes le 30 décembre à Télé-Québec. Dans le cadre de ce projet, dont la facture visuelle est magnifique, on nous verra interpréter nos chansons pendant une heure en compagnie d’artistes invités, tous issus du milieu de la musique. Il s’agit d’un très beau projet qu’on n’aurait pas pu faire si on avait été en tournée.»

À la barre d’un gala ComédiHa!

De plus, Claude Cobra relèvera tout un défi le 20 janvier, alors qu’il animera un gala musico-comique dans le cadre du ComédiHa! Fest, qui se tiendra virtuellement du 14 au 28 janvier.

«Je serai l’animateur de la soirée. Les membres de Bleu Jeans Bleu — Lou Lee, Wayne Wrangler et Jean Levis — seront là pour m’épauler sur scène. Les gens de ComediHa! avaient l’intention de présenter un gala différent, et c’est pourquoi ils ont fait appel à notre groupe pour en créer un qui fait le pont entre la musique et l’humour. Pour nous, c’est une belle occasion de plonger dans le milieu de l’humour.»

Bleu Jeans Bleu nous prépare ainsi un gala mémorable auquel prendront part Phil Roy, Arnaud Soly, Véronique Claveau, Jean-François Mercier et bien d’autres.

«La musique sera très présente dans ce gala, et plusieurs numéros seront ponctués de chansons. Des invités surprises seront aussi de la partie. Pour moi, il s’agit plus d’un beau gros défi que je suis content de relever que d’une réelle source d’angoisse.»

Du bon temps en famille

Par ailleurs, le chanteur a pu profiter de 2020 pour passer plus de temps à la maison.

«Sur le plan familial, cette période n’a été que bénéfique. Au lieu de toujours être sur la route, j’ai pu passer du bon temps avec ma blonde et notre fils, Théo, qui a trois ans. J’ai vécu de beaux moments avec mon petit bonhomme. Dans l’avenir, je compte d’ailleurs trouver un moyen pour passer plus de temps de qualité auprès d’eux.»

L’émission «Bleu Jeans Bleu en téléski» sera diffusée le 30 décembre à 20 h, à Télé-Québec, et le gala «Célébration 2021», le 10 janvier à 19 h, à TVA. Pour tous les détails concernant le ComediHa! Fest, visitez le comediha.tv.

Un nouveau thème pour «Caméra café»

Alors que l’émission «Caméra café» sera de retour le 12 janvier à 21 h, à TVA, avec une toute nouvelle distribution, Claude Cobra nous dévoile que Bleu Jeans Bleu signera la chanson thème de cette nouvelle mouture.

«Il s’agira de quelque chose de complètement différent de celle d’avant. C’est un honneur pour nous d’avoir pu faire cette chanson, qui s’intitulera tout simplement “Caméra café”.»