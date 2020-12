Produits essentiels ou non? Un casse-tête pour les détaillants!

La dernière journée pour compléter vos emplettes des Fêtes est maintenant terminée, tandis que les commerces jugés essentiels qui rouvriront leurs portes, eux, se préparent à vivre tout qu’un casse-tête.

À Québec, une quincaillerie Canac se préparait jeudi à se plier aux restrictions gouvernementales qui entreront en vigueur du 25 décembre au 11 janvier. Seuls les produits essentiels pourront être vendus, comme dans tous les endroits qui demeureront ouverts.

Les biens servant à réparer, se nourrir ou de l’ordre de l'hygiène, la santé et la sécurité seront autorisés.

«Ce sont des zones qui vont être littéralement barricadées, explique Patrick Delisle, directeur du marketing chez Canac. On s'entend, on met des bâches sur les sections, parce que ce sont des zones qui sont concises avec beaucoup de marchandises à la même place.

«Et il y aura beaucoup d'affichage aussi pour indiquer aux gens de se limiter à l'essentiel.»

Certains produits peuvent facilement être qualifiés de non essentiels, comme une plante en plastique. Pour d'autres, cependant, la nuance est plus difficile à dresser.

«Tout ce qui est de l'ordre de la décoration n'est clairement pas essentiel. On n'a pas besoin de miroir en ce moment, ni d'un cadre avec un chevreuil. Évidemment, nos employés ne pourront pas jouer à la police, ou faire une enquête sur ce qui est essentiel ou pas, prévient Delisle.

«Je donne souvent l'exemple d'une lampe. Ce n'est pas super essentiel dans un salon, mais dans la chambre d'un petit, ça peut devenir essentiel assez vite.»

La police veille au grain

Les policiers qui ont déjà été appelés à faire respecter les règles sanitaires dans les commerces verront à l'application de ces nouvelles règles.

«La problématique va être plus au niveau des grandes surfaces, où ça va être plus difficile. Si on constate des (infractions), à ce moment-là, on va aviser le commerçant», informe Sandra Dion, de la police de Québec.

«Il peut effectivement y avoir un constat d'infraction qui pourrait être remis.»

Si des consommateurs ont déjà devancé certains achats, d'autres entendent se tourner vers le Web.

«Tout ce qui est bloqué, c'est par Internet maintenant. Donc, on est à l'aise», dit un consommateur interrogé devant un magasin Wal-Mart.

Les magasins auront donc quelque chose en commun d'ici le 11 janvier : l’essentiel.

D’après le reportage du journaliste José Laganière, TVA Québec.