«Que du plaisir! Que de belles expériences!» - Réal Bossé

La populaire émission humoristique «LOL:-)» en est rendue à sa 11e saison, et des millions de personnes partout sur la planète ont vu l’un ou l’autre des sketchs présentés dans les 10 premières. Réal Bossé est de l’aventure depuis le début et souhaite que ça dure encore plus longtemps.

«Que du plaisir! Que de belles expériences! Que de beaux voyages et que de bonnes blagues à raconter au monde entier!», résume d’entrée de jeu Réal Bossé quand on lui demande de nous faire un bilan des 10 ans de «LOL:-)».

Le comédien ajoute que ces émotions, l’équipe les a ressenties dès les premiers tours de manivelle. «Toutefois, on ne s’attendait pas à faire 10 ans, et même 11 ans maintenant — parce que la 11e saison est déjà enregistrée. On croyait faire deux ou trois ans...»

Il raconte que l’engouement a été rapide. Quand l’équipe de production a présenté à Cannes les deux premiers «micro-métrages humoristiques» de 30 minutes — nom que donne Réal Bossé aux sketchs sans dialogues —, de nombreux diffuseurs de plusieurs pays se sont montrés intéressés à «LOL:-)».

Aujourd’hui, l’émission humoristique peut être vue dans plus de 140 pays. «À un moment donné, ma sœur m’a contacté pour me dire: “Je suis à Hong Kong, et je vois ta grosse face de cowboy!” En Italie, on est des vedettes internationales. Quand Martin Drainville et Antoine Vézina sont allés en vacances dans ce pays, ç’a été compliqué pour eux: ils devaient porter une casquette et des lunettes fumées. Martin Drainville était reconnu partout dans les rues!»

La série a aussi été tournée sur différents territoires. En plus de s’être promenée dans plusieurs régions du Québec, l’équipe s’est notamment rendue au Mexique, à Cuba, en Europe et aux États-Unis afin de tourner dans des environnements correspondant parfaitement aux différents univers créés dans l’émission.

Évidemment, les comédiens ont plein d’anecdotes à raconter. Réal Bossé relate entre autres que, chez nos voisins du Sud, il a utilisé un accessoire célèbre: «En Utah, on a roulé avec des voitures utilisées dans le film “Thelma et Louise”. On nous a dit: “Les actrices se sont assises dans cette voiture.” On a vécu des moments exceptionnels dans des lieux exceptionnels. Par exemple, j’ai joué un yéti sur un glacier des Rocheuses!»

Un souhait

À plusieurs reprises pendant l’entrevue, Réal Bossé dira qu’il se trouve très chanceux de faire partie de l’équipe de «LOL:-)» et exprimera un souhait: y participer encore longtemps. «J’aimerais bien passer mon 90e anniversaire de naissance sur un plateau de «LOL:-)»! Je le souhaite réellement, parce que je n’ai pas envie d’arrêter. Ce projet est arrivé dans ma vie en même temps que “19-2”. D’un côté, j’avais “19-2”, la tragédie shakespearienne par excellence, et de l’autre, “LOL:-)”, de la pure comédie. J’avais le meilleur des deux mondes. Pour de vrai, je veux que ce show-là continue et qu’il existe le plus longtemps possible. C’est un projet exceptionnel!»

À noter que l’équipe d’acteurs originale de «LOL:-)» était composée de Julie Ménard, Sylvie Moreau, Réal Bossé, Antoine Vézina et Martin Drainville. Les trois derniers sont toujours de l’aventure.

Du cinéma

Dans les cartons de Réal Bossé, plusieurs projets sont en développement. Parmi eux, sa participation au troisième film «Dans une galaxie près de chez vous». «Pierre-Yves (Bernard) et Claude (Legault) ont écrit ensemble et sont très contents du scénario. Ils vont commencer à le présenter à des producteurs, diffuseurs et distributeurs; ils sont dans ces démarches présentement. Il était question d’avoir une rencontre avant Noël, mais ça ne se fera pas à cause de la pandémie.»

Autre projet en développement pour l’acteur: un film inspiré de l’univers de «19-2». Le comédien se fait toutefois avare de détails. «C’est un immense secret. On en a parlé, Claude (Legault) et moi. On va voir. Ça va dépendre d’un paquet d’affaires, à commencer par la pandémie.»

Il ajoute en conclusion que le film «19-2» ne verra pas le jour avant quelques années.