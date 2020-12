Rainette faux-grillon à Longueuil: Un promoteur tente de faire taire un environnementaliste

Le photographe animalier et environnementaliste Patrick Bourgeois a reçu une mise en demeure pour des propos tenus sur son blogue dans le but de faire état de la malversation d’une compagnie et de la destruction d’un milieu humide.

«C’est de l’intimidation pure et simple, a affirmé celui qui dit qu’on cherche à le faire taire. La compagnie m’envoie une mise en demeure en me disant “ce n’est pas vrai tout ce que tu écris”, mais en même temps, elle a été condamnée pour ses travaux», a déclaré Patrick Bourgeois en entretien téléphonique.

La compagnie 9413-1547 Québec inc., détenue par Gaétan Houle et le promoteur en développement de terrains Shathony, a effectué des travaux d’irrigation illégalement sur des terres aux abords du boisé Du Tremblay, un important refuge naturel de 260 hectares, à la fin novembre à Longueuil. Ces terres abritent une population de rainettes faux-grillon – une grenouille hautement politisée au Québec –, considérée comme une espèce vulnérable.

Photo Courtoisie, Tommy Montpetit

On reproche à M. Bourgeois, entre autres, d’avoir écrit sur son blogue que le terrain de la compagnie hébergeait «une importante population de rainettes faux-grillon» et que celle-ci avait «complètement été écrabouillée» lors des travaux. On lui reproche également de dire que «les étangs ont été drainés», que la compagnie s’était permis «d’agir de la sorte contre une espèce menacée» et qu’un individu «peu scrupuleux avait utilisé une pelle-mécanique» et commis un «méfait».

Or, lors d’un échange de courriels avec le ministère de l’Environnement, l'Agence QMI a appris qu’un avis de non-conformité avait été émis le 15 décembre. La raison de l’infraction tient au fait d’avoir «rejeté ou permis le rejet d’un contaminant à l’environnement, soit des matières solides en suspension, contrevenant ainsi à l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement», selon Daniel Messier, conseiller en communication au ministère de l’Environnement. M. Messier a précisé qu’une «enquête en vue de poursuites au pénal a été instituée».

De plus, selon Carl Boisvert, porte-parole de la Ville de Longueuil, «une demande formelle de remise en état du terrain» a été présentée à la compagnie à numéro pour la portion des travaux qui empiétait sur la propriété de la Ville, sans autorisation.

D’ailleurs, cette même compagnie a été mise à l’amende deux fois par la Ville dans ce dossier: une première fois pour avoir entrepris des travaux sans permis pour un montant de 896 $ et une seconde fois pour une intervention dans «la rive et le cours d’eau» pour un montant de 2500 $, d’après les informations de M. Boisvert.

Dans le cadre de cet article, il a été impossible de joindre Shathony pour obtenir sa version des faits. On sait cependant que, par l’entremise de la mise en demeure, la compagnie nie l’existence d’un milieu humide à l’endroit où les travaux ont été faits.