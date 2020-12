Une tourtine vendue 1700 $ aux enchères

La folie de la tourtine se poursuit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même que l’une d’entre elles a été vendue pour la coquette somme de 1700 $ à l’encan.

Le montant a été amassé pour une bonne cause et sera remis à la Soupe populaire de Chicoutimi.

Cette vente aux enchères survient alors que la demande est tellement forte pour ce produit qu’un citoyen a tenté de vendre une tourtine à fort prix sur les réseaux sociaux.

Les copropriétaires du restaurant Baron BBQ ont donc décidé de faire de même, mais pour une bonne cause. L’encan a pris fin mercredi après-midi et ce sont finalement 1700 $ qui pourront aider les plus démunis.

La popularité de ce plat – un mélange entre la tourtière et la poutine – n’est plus à prouver. Encore la fin de semaine dernière, la file d’attente à l’extérieur du commerce faisait le tour du bâtiment de Saint-Ambroise qui abrite cette «usine à tourtine». Plus de 2000 tourtines ont déjà été produites dans les dernières semaines.

Les propriétaires souhaitaient trouver une idée afin de passer au travers la crise de la COVID-19, puisque les plats pour apporter n’étaient pas suffisants pour assurer la rentabilité de l’organisation.

Jamais ils ne pensaient que leur tourtine susciterait une telle popularité.