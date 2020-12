Une fillette de 8 ans sauve la messe de minuit à Rawdon

Une fillette de 8 ans a trouvé une façon pour que des centaines de gens puissent assister à la messe de minuit à Rawdon, en zone rouge. Elle a eu l’idée de créer un ciné-parc dans le stationnement de l’église.

L’église de la petite communauté de Lanaudière accueille habituellement 700 personnes le 24 décembre. Par contre, les consignes gouvernementales limitent le nombre à 25 participants pour les célébrations liturgiques.

Il y a deux semaines, Eva Raymond a demandé à son père s’ils iraient à la messe de minuit cette année.

«Je lui ai dit que ça va être difficile avec les restrictions de 25 personnes, car, juste notre famille, on est cinq», a dit Denis Desjardins, le père adoptif d’Eva.

Pourquoi ne fait-on pas comme cet été, quand on allait voir des films dehors? a cependant répondu Eva.

Denis Desjardins a donc mis l’idée de sa fille en marche. Membre des Chevaliers de Colomb de Rawdon, il a reçu l’aide de l’organisme pour mettre en place un service religieux à l’auto de façon à éviter que les fidèles entrent en contact avec leurs voisins.

«J’ai vraiment hâte et je suis contente, parce que j’aime ça, aller à la messe de minuit», a dit Eva dans une entrevue téléphonique avec l’Agence QMI.

Elle ira à l’événement avec son grand-père et sa sœur.

Deux écrans géants seront donc installés dans le stationnement de 75 places de l’église Marie-Reine-du-Monde et Saint Patrick. Et le son sera transmis sur la bande radio FM.

«On va distribuer les ondes sur un rayon de 3 km dans la ville», a dit M. Desjardins. Ceux qui ne peuvent se rendre à l'église pourront donc écouter la messe à 22h.

La photo d’Eva sera aussi présentée au grand écran, pour souligner son idée.

«C’est très intéressant que l’idée vienne d’une enfant. Ça démontre que Noël est grandement imprégné dans la culture québécoise», a dit Van Hau Pham, le prêtre qui célébrera la messe à Rawdon.

«C’est bondé, habituellement, ici, à la messe de minuit, a ajouté le prêtre. Il va quand même y avoir 25 personnes à l’intérieur, mais j’aurai en tête qu’il y en a beaucoup plus.»

Des partenaires et des commanditaires participent aussi à cette initiative, dont la Ville de Rawdon, qui fournira les installations.

La ville voisine de Saint-Lin–Laurentides offrira aussi une projection de type ciné-parc à son église le 24 décembre, car un autre membre des Chevaliers de Colomb, dans ce secteur, s'est proposé pour organiser le tout.

«On trouvait que c’était une bonne idée, a pour sa part mentionné Stéphanie Chrétien, adjointe du maire de Saint-Lin–Laurentides. On finance le tout via un compte spécial dédié aux organismes.»

Diffusion sur internet

Plusieurs églises du diocèse de Montréal opteront quant à elles pour des diffusions sur leur page Facebook ou sur la chaîne YouTube de leur paroisse, selon Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal.

«L’idée, à Rawdon, est originale, ça permet d’ouvrir des disponibilités», a confié Mgr Lépine.

Le diocèse de Montréal comprend plus de 200 églises réparties sur l’île de Montréal, à Laval et même jusqu’à L’Assomption. Rawdon et Saint-Lin–Laurentides ne font pas partie de ce diocèse.