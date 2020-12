EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 11H15

PLANÉTAIRE

Cas: 79 523 711

Morts: 1 744 954

Rétablis: 44 837 877

ÉTATS-UNIS

Cas: 18 661 461

Morts: 329 124

CANADA

Québec: 185 872 cas (7913 décès)

Ontario: 165 110 cas (4278 décès)

Alberta: environ 94 881 cas (890 décès)

Colombie-Britannique: 48 609 cas (808 décès)

Manitoba: 23 624 cas (617 décès)

Saskatchewan: 14 255 cas (134 décès)

Nouvelle-Écosse: 1465 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 587 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 384 cas (4 décès)

Nunavut: 265 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 94 cas

Yukon: 60 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 535 087(14 598 décès)

NOUVELLES

11h09 | Un test négatif obligatoire pour voyager à Cuba

Les voyageurs souhaitant se rendre à Cuba vont devoir présenter un test de dépistage de la COVID-19 négatif datant de moins de 72 heures à partir du 10 janvier, a annoncé vendredi le journal officiel Granma.

AFP

10h | 25 millions de cas en Europe

Plus de 25 millions de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été recensés en Europe, où la nouvelle variante britannique inquiète de plus en plus, tandis que la vaccination doit débuter dimanche dans l'UE.

8h25 | Test négatif exigé pour mettre le pied aux États-Unis

Tous les voyageurs à bord de vols en provenance du Royaume-Uni seront obligés à partir de lundi de présenter un test du COVID-19 négatif pour être admis aux États-Unis, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires américaines.

7h28 | Camionneurs coincés: la situation résorbée samedi

De plus en plus de camions en provenance des côtes anglaises, où ils étaient restés coincés depuis lundi, débarquaient vendredi à Calais, dans le nord de la France, a annoncé la direction du port qui prévoit une situation «totalement résorbée» samedi dans la journée.

AFP

7h15 | «Ne gaspillons pas les sacrifices de 2020!», avertit l'OMS

Les sacrifices qui ont été faits en 2020 pour tenter de limiter la pandémie de coronavirus ne doivent pas être gâchés pendant la période des fêtes, a averti le chef de l'OMS dans un message de Noël.

En cette période de pandémie, des millions de personnes font «des sacrifices qui brisent le cœur» en renonçant à voir leurs proches à Noël, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus dans son message vidéo diffusé tard jeudi.

5h50 | Le 501.V2 pas plus dangereux que sa cousine britannique

Rien ne prouve que la nouvelle souche du coronavirus identifiée en Afrique du Sud soit plus dangereuse ou contagieuse que sa cousine britannique, a défendu le ministre sud-africain de la Santé Zwelini Mkhize, répondant à son homologue britannique.

«Aujourd'hui, rien ne montre que le 501.V2 soit plus transmissible que la variante britannique, comme cela a été suggéré par le ministre britannique de la Santé», déclare Zwelini Mkhize dans un communiqué diffusé jeudi tard dans la soirée.

5h30 | Séoul recense un nombre record de nouveaux cas de coronavirus

La Corée du Sud a fait état vendredi de 1241 nouveaux cas de coronavirus, un record dans un pays dont les célébrations de Noël ont été plombées par la troisième vague épidémique.

Le pays était il y a quelques semaines, présentée comme un modèle de gestion de l'épidémie, car elle était parvenue à contenir sa propagation grâce à une stratégie très efficace de dépistage, mais aussi à la grande discipline de la population quant au respect des règles de distanciation sociale.