Rivières sous surveillance : des riverains évacués le jour de Noël

Les importantes précipitations de pluie survenues au cours des dernières heures suscitent des inquiétudes concernant de possibles débordements de rivières dans la région de Québec, si bien que des centaines de riverains ont dû évacuer leur résidence par mesure préventive.

Certains secteurs avaient accumulé près de 60 mm de pluie et 50 mm supplémentaires étaient attendus d'ici la fin de la journée, faisant craindre plusieurs débordements de rivières.

La municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval a procédé un peu avant midi à l’évacuation préventive de près de 200 riverains, notamment des résidents de l’île Enchanteresse. Plusieurs rues aux abords de la rivière Montmorency ont aussi été évacuées, notamment la rue des Deux-Rapides et la rue des Remous. Les résidents du lac Poulin et du rang St-Léon ont aussi été invités à quitter préventivement leur résidence.

La Sûreté du Québec a dépêché un hélicoptère en soirée afin de secourir une dizaine de personnes qui étaient toujours coincées en raison d'un pont rendu impraticable par la montée des eaux.

À Québec, des résidences ont aussi dû être évacuées dans le secteur de la rue des Trois-Sault.

D'autres résidences pourraient être évacuées selon l'évolution de la situation.

La sécurité publique surveille attentivement le niveau de la rivière Montmorency, dans ce secteur, alors que la situation est considérée comme «préoccupante».

La bonne nouvelle, c’est que l’accumulation de glace sur les plus grandes rivières n’est pas assez importante à ce moment-ci de l’année pour provoquer des embâcles à l’image de celles qui surviennent lors de la crue printanière.

«Possiblement que les plus grandes rivières vont être capables d’absorber des grandes quantités d’eau. On s’attend plus à des réactions dans les plus petits cours d’eau, où il y aurait des glaces, des ponceaux ou des choses comme ça», explique le directeur régional de la sécurité civile, Éric Drolet.

Les résidents évacués font face à un dilemme en raison de la pandémie et des restrictions de visite en place. Un centre d’urgence a été déployé à Sainte-Brigitte-de-Laval afin de s’enregistrer et être pris en charge par la Croix-Rouge.

«Devoir évacuer sa résidence à Noël n'est certainement pas agréable. Nos équipes travaillent avec les municipalités pour porter assistance aux riverains. En cas de problème ou d'inquiétude, n'hésitez pas à contacter les autorités. Du soutien est disponible», a réagi sur Twitter la ministre de la Sécurité publique et responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.

Outre la rivière Montmorency, les autorités surveillent également attentivement le niveau des rivières Portneuf, Jaune et Nelson.

Les citoyens sont invités à rapidement prévenir leur municipalité s’ils sont témoins d’un événement.

Des ponts menacés

Un peu plus à l’ouest, à Lac-Beauport, trois ponts menacent d’être emportés par le courant, soit ceux situés sur les chemins du Brûlé, des Mélèzes et de l’Éperon. En tout, environ 120 résidences dans le secteur sont touchées par la montée des eaux.

La municipalité a déployé le même plan de match que celui qui prévaut lors de la crue printanière. Le maire de la municipalité, Michel Beaulieu, admet qu’il s’agit d’un Noël assez particulier pour les résidents touchés par cette montée hâtive des eaux.

«Je n’ai jamais vu cette situation en huit ans», lance-t-il.

Il encourage les résidents à éviter les déplacements et à laisser à la rivière le temps de retrouver son débit normal.

«On n’est pas en situation hors de contrôle, mais on veut éviter des situations fâcheuses. [...] Restez chez vous, c’est la meilleure solution pour aujourd’hui», dit-il.