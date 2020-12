Covid-19: les funérailles réinventées

La perte d’un membre de la famille pendant les Fêtes, et ce, en pleine pandémie, est une épreuve extrêmement difficile.

Alors que certains profitent des funérailles pour se rassembler et s’entraider, ce n’est plus vraiment possible depuis mars.

«On n’a pas pu être proche des gens, les serrer dans nos bras, puis tout ça», raconte Mario Barthold, un fils endeuillé.

«Mais ça se passe quand même. On devient habitué maintenant. C’est comme ça. C’est un peu différent.»

Contrairement à la première vague, les services funéraires ne sont pas paralysés. Le nombre de personnes est toutefois limité au service, et parfois, la cérémonie est présentée via visioconférence.

«C'est comme si tout le monde est individuel qu'il n’y a pas de familles, on n'est pas des familles. C'est changé,» lance Yacinthe Barthold, une cousine endeuillée.

Les nouvelles règlementations demeurent frustrantes pour la famille et les proches. Ne pas pouvoir accompagner l’être cher dans ses derniers jours est une chose douloureuse.

Heureusement, il existe de l'aide. Éric Parent, intervenant psychosocial au Centre de confinement de Nicolet, fait le pont entre les personnes mourantes et les familles.

«Pour nous, c'est vraiment un privilège de pouvoir faire ça. Que ce soit les gens qui vont sortir et qui vont être guéris ou les gens qu'on accompagne jusqu'en fin de vie, c'est une intimité qu'on nous permet d'entrer avec les familles de façon extraordinaire», mentionne-t-il.