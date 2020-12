Deux poids, deux mesures dans les scènes de sexe à Hollywood, dit Emma Thompson

Emma Thompson tient à mettre de l’avant le deux poids, deux mesures qui règne à Hollywood en matière de scènes de sexe. Dans Good Luck to You, Leo Grande, son prochain film, l’actrice jouera une veuve qui engage un jeune travailleur du sexe pour coucher avec elle.

Et comme elle l’a fait remarquer lors d’un passage dans le balado Culture Blast, il est très rare de voir des femmes matures interpréter des scènes torrides avec de jeunes acteurs alors que l’inverse est monnaie courante.

«Le cas de la femme que je m’apprête à jouer est très intéressant. Ce jeune homme dit, “Tu es parfaitement attirante, pourquoi est-ce que tu ne peux pas trouver quelqu’un d’autre?” Et elle lui répond, “Parce que les seules personnes qui veulent coucher avec moi sont des gens de mon âge, et je veux coucher avec quelqu’un de plus jeune”», a expliqué l’actrice de 61 ans.

«Je n’ai jamais entendu une femme dire ça à l’écran. Avec les hommes, c’est complètement accepté. On accepte que George Clooney — qui est délicieux — soit avec quelqu’un de 30 ans de moins que lui. Si je dois avoir quelqu’un qui joue mon partenaire au sens romantique du terme, ils doivent déterrer quelqu’un, parce j’ai 61 ans maintenant, a-t-elle plaisanté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment deux poids, deux mesures.»

Good Luck to You, Leo Grande sera réalisé par la cinéaste australienne Sophie Hyde à partir d’un scénario de Katy Brand. Le tournage doit commencer l’année prochaine à Londres.

«Si Leo Grande, le film qu’on fait, parle aux gens et qu’ils ne ressentent pas d’aversion à voir quelqu’un de 61 ans presque nue avec une personne plus jeune, ce sera intéressant, a conclu Emma Thompson. Il faut continuer à être brave avec ça.»