Rosalie Vaillancourt s’est fiancée à Noël

Le Québec vient peut-être de passer un Noël confiné, mais cela n'a pas empêché la présence de plusieurs petits et grands moments de bonheur.

Et un grand moment, l’humoriste Rosalie Vaillancourt en a vécu tout un quand elle s’est fiancée avec son amoureux Olivier Auger le 24 décembre.

Selon son récit dévoilé sur Instagram, elle avait acheté en secret une bague à son amoureux il y a quelques mois, et le soir du réveillon, elle a appris qu’il avait eu la même idée.

Celle qu’on a pu voir récemment dans Sainte Marie-Josée part en Croisade a partagé quelques photos du moment sur Instagram.

«Maintenant que le petit Jesus est né, j’ai une nouvelle. Hier, j’ai demandé à mon copain de m’épouser et il avait eu la même idée. Ça faisait 9 mois qu’il traînait sa bague dans ses poches et moi 4 mois. Je suis tellement heureuse d’avoir trouvé l’ami et l’amour de ma vie. Chum 2019 est là pour rester. Joyeux Noël à tous. Je t’aime mon fiancé», a écrit la femme de 28 ans.

Le couple partage des photos sur les réseaux sociaux depuis l’été 2019.

Félicitations aux nouveaux fiancés!