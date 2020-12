Une dizaine de cas du variant britannique détectés en Italie

Six personnes ont été testées positives au variant britannique du coronavirus à leur arrivée en Italie fin décembre en provenance de Londres, portant à une dizaine le nombre de cas recensés dans le pays, ont indiqué samedi les autorités de santé.

Ces six cas concernent des passagers testés à l'aéroport Capodichino de Naples juste avant la suspension cette semaine des vols en provenance du Royaume-Uni, a annoncé le président de la région Campanie, Vincenzo de Luca.

Trois autres cas ont été détectés dans la région de Venise à la veille de Noël, deux dans les Pouilles et deux, dont les échantillons ont été envoyés à Rome pour confirmation, dans les Abruzzes.

Le nouveau variant pourrait être jusqu'à 70% plus contagieux que les autres souches en circulation, selon une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) qui recoupe les estimations d'autres chercheurs, membres du groupe qui conseille le gouvernement britannique.