Un garçon de 7 ans sauve sa petite soeur des flammes

Un garçon de 7 ans sera à jamais un héros au Tennessee. Le jeune Eli a secouru sa petite sœur des flammes par la fenêtre d’une chambre de la maison familiale, qui a été ravagée par un incendie le 8 décembre dernier.

C'était une soirée typique au domicile des Davidson, à New Tazewell. Chris et Nicole ont servi le souper à leurs trois enfants et les ont mis au lit et se sont endormis vers 20h30.

Quelques heures plus tard, la mère a été réveillée par une odeur de fumée. En quelques minutes, le brasier a éclaté et la petite Erin Davidson, âge de 22 mois, était coincée dans sa chambre.

Le couple a épargné son bambin de 2 ans, Elijah et Eli, qui est hébergé par les Davidson depuis près d'un an, pendant que la chambre d'Erin été cernée par le feu.

«La fumée et les flammes étaient si épaisses que je ne pouvais pas l'atteindre, a déclaré Chris Davidson à CNN. Nous sommes sortis pour la secourir par la fenêtre, mais il n'y avait rien sur quoi je pouvais me tenir là-haut.

«J'ai donc pris Eli, qui est passé par la fenêtre et qui a pu la sortir de son berceau. Nous ne pourrions être plus fiers d'Eli.

«Il a accompli quelque chose qu'un homme adulte ne ferait pas».

Et il l'a fait juste à temps.

«Je pensais que je ne pouvais pas y arriver, mais ensuite j'ai dit: 'Je l'ai eue, papa', a raconté Eli à CNN. J'avais peur, mais je ne voulais pas que ma sœur meure.»

Perte totale

Au moment où 20 pompiers sont arrivés sur les lieux, la maison était déjà engloutie par l’incendie. Le lendemain, «il ne restait plus rien», a déclaré le chef des pompiers de New Tazewell Josh Miracle, à CNN.

La famille recommençait déjà «à zéro» après une perte d'emploi en raison de la pandémie et la perte du grand-père de Nicole. Après l’incendie qui a ajouté à la malchance des Davidson, une page a été lancée sur le site GoFundMe pour les aider.

«Nous avons perdu tout ce que nous avions, a déclaré Chris Davidson. Toute notre vie était dans cette maison. Nos trois voitures ont également été endommagées dans l'incendie.»

«C'est dévastateur. Nous n'avons rien. Vous n'avez jamais été aussi humble que vous l'êtes quand vous n'avez même pas vos propres sous-vêtements à porter.»

Les Davidson ont hébergé un total de 34 enfants, dont Eli, et en ont adopté deux autres - Erin et Elijah. Ironiquement, Nicole et Chris sont d’anciens sapeurs.